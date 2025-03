Bảo vệ tiếp tay cho xe tải vào trộm than

Quảng NinhHai bảo vệ của Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả đã thông đồng với một nhóm người đưa than từ kho ra ngoài tiêu thụ.

Nguyễn Quốc Việt, 35 tuổi và Nguyễn Thế Anh, 31 tuổi, đều là bảo vệ Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả cùng 9 người bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Công an tinh Quảng Ninh thông tin ngày 26/3.

Hai bảo vệ Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Quốc Việt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo buộc của công an, Việt và Thế Anh đã cố tình lơ là công tác kiểm soát, tạo điều kiện cho nhóm người lái máy xúc và xe ô tô HOWO do Vũ Xuân Mạnh, 45 tuổi, ở phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, cầm đầu vận chuyển than ra ngoài tiêu thụ.

Hai bảo vệ sẽ được Mạnh và các đồng phạm chia hoa hồng. Số lượng, chủng loại than mà nhóm này đưa ra ngoài tiêu thụ hiện chưa được công bố.

Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả là đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chuyên khai thác, thu gom, chế biến kinh doanh than và quản lý cảng Cẩm Phả.

Lê Tân