Bảo vệ sức khỏe với máy lọc nước và máy lọc không khí

Máy lọc nước RO đa năng Nagakawa NAG0509 gồm 9 lõi là PP sediment filter (sợi bông xốp), GAC - cation (than hoạt tính), ultra filter (sợi bông xốp), sediment (sợi PP), màng RO (khe lọc 0,1 nano), pre carbon (than hoạt tính dạng rời), post carbon (than hoạt tính và đá), hydrogen alkaline (chứa chất tạo hydrogen) và nano silver giúp lọc bụi bẩn, mùi, độc tố, vi khuẩn... đồng thời bổ sung khoáng chất cho nước. Máy có kích thước 42 x 37 x 98 cm, nặng 28,2 kg, vỏ được làm bằng thép không gỉ và bề mặt bằng kính cường lực. Công suất lọc nước 30 W, đạt 10 - 15 lít mỗi giờ. Máy tích hợp bơm hút sâu tự động, giải quyết tình trạng cấp nước đầu vào yếu. Sản phẩm đang được ưu đãi 22% còn 5,99 triệu đồng.