Bảo vệ chung cư mang nhiều ôtô của cư dân đi cầm cố

TP HCMĐược các cư dân tin tưởng giao chìa khoá, Võ Chí Thành, 32 tuổi và đồng phạm đã lấy xe Audi, BMW mang cầm cố lấy tiền đánh bạc.

Ngày 22/2, Hành vi của Thành, 32 tuổi, được nêu trong bản án sơ thẩm TAND TP HCM mới phát hành, bị tuyên 12 năm 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bản án xác định, Thành và Phạm Hồng Cẩm là bảo vệ làm việc tại chung cư SCREC, quận 3. Cả hai được giao trông coi, sắp xếp ôtô của cư dân tại bãi gửi xe.

Cẩm lợi dụng các chủ hộ tin tưởng giao chìa khóa nên rủ Thành trộm xe của họ đem đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Võ Chí Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh :Nhật Vy

Ngày 22/11/2022, Cẩm và Thành lấy chiếc xe BMW của ông Huy đi cầm cố cho anh Hoài (tại Bình Dương) với số tiền 50 triệu đồng, thời hạn một tháng, lãi suất 10%. Sau khi trừ đi tiền lãi trả trước, cả hai nhận 45 triệu đồng.

Ba ngày sau, Thành lấy chiếc xe Mercedes của chị Quỳnh mang đi cầm tại tiệm cầm đồ ở Gò Vấp lấy 50 triệu đồng. Thành sau đó chuyển cho Cẩm 49,6 triệu đồng để chuộc lại chiếc BMW, sau đó mang đến tiệm cầm đồ để cầm thay, lấy chiếc Mercedes về để tại bãi giữ xe.

Tiếp đó, ngày 27/11/2022, Thành và Cẩm lấy chiếc xe Audi (không xác định chủ sở hữu) đem đi cầm cho ông Thanh với giá 50 triệu đồng, sau khi trừ lãi trả trước thực nhận 45 triệu. Do Thành cần tiền, Cẩm đưa hết cho đồng nghiệp.

Khi chủ căn hộ nhắn cho Cẩm sẽ lấy chiếc xe Audi, để không bị phát hiện, anh ta liền đi thuê chiếc Mercedes của người khác đem đi cầm được 100 triệu đồng để chuộc về để tại bãi xe chung cư.

Ngoài ra, vào những ngày cuối tháng 11/2022, Cẩm đã lấy 3 xe khác của cư dân mang tới Bình Dương cầm cố. Những lần này, Thành không được hưởng lợi.

Một đồng nghiệp trong đội bảo vệ chung cư phát hiện sự việc đã trình báo công an. Nhà chức trách đã thu hồi các tài sản trả cho chủ xe.

Ngày 8/12/2022, Thành bị bắt và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và chiếm hưởng tổng cộng 67,5 triệu đồng. Số tiền này, anh ta khai dùng vào việc đánh bạc trên mạng. Hai ngày sau khi Thành bị bắt, Cẩm được xác định đã chết.

Theo kết luận định giá, tổng giá trị tài sản Thành chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng, còn Cẩm là hơn 6 tỷ.

Các cơ quan tố tụng cho hay do các cá nhân nhận cầm xe của Thành và Cẩm khai không biết những chiếc xe trên do phạm tội mà có; tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ chưa đủ căn cứ nên không xử lý họ về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hải Duyên