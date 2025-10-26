Bảo vệ bị hành hung trên tàu metro vì nhắc khách giữ trật tự

TP HCMNam bảo vệ 35 tuổi bị hai thanh niên tấn công trên tàu metro Bến Thành - Suối Tiên, sau khi nhắc nhóm hành khách giữ trật tự, chiều 26/10.

Khoảng 17h, tàu metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên khi dừng ở ga Thủ Đức (TP Thủ Đức cũ), nam bảo vệ của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phát hiện nhóm hành khách dẫn theo trẻ nhỏ chạy qua lại trong toa tàu nên lên tiếng nhắc nhở. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn.

Theo video do hành khách trên tàu ghi lại, nam bảo vệ bị một thanh niên liên tiếp đấm đá vào đầu dù đã ngồi xuống sàn. Một người khác tiếp tục lao tới đạp vào người nạn nhân. Nhiều hành khách có mặt cố gắng can ngăn.

Bảo vệ bị hành hung trên tàu metro vì ‘nhắc nhở khách giữ trật tự’ Video ghi cảnh nam bảo vệ metro bị hai người hành hung trên tàu ở ga Bình Thái. Video: Người dân cung cấp

Đại diện Công ty Đường sắt đô thị số 1 cho biết, nhân viên bị chấn thương phần mềm, không nghiêm trọng. Sự việc xảy ra khi bảo vệ nhắc hành khách giữ trật tự vì có trẻ nhỏ di chuyển khi tàu đang chạy. Đơn vị đang phối hợp với công an xử lý.

Theo cảnh sát, hai thanh niên đã bị mời làm việc, Công an phường Thủ Đức đang lập hồ sơ điều tra vụ việc.

Là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở TP HCM, metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km với 14 nhà ga, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía đông. Sau khi đưa vào khai thác cuối năm 2024, lượng khách đi metro rất lớn.

