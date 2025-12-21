Bảo vệ bệnh viện bị sát hại

Vĩnh LongGã đàn ông lạ mặt bỏ đi sau xô xát với nam bảo vệ bệnh viện đa khoa tỉnh, nhưng một lúc sau bất ngờ quay lại đâm người này trọng thương, dẫn đến tử vong.

Khu vực xảy ra án mạng tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, tối 20/12. Ảnh: Vĩnh Nam

Ngày 21/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang truy tìm nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h40 ngày 20/12, một nam bảo vệ 45 tuổi đang làm nhiệm vụ tại khu vực cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Thời điểm này, một người đàn ông chưa rõ danh tính chạy đến, dùng dao nhọn đâm một nhát vào nách trái khiến bảo vệ gục xuống, bị thương nặng. Gây án xong, người này rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, truyền 16 đơn vị máu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo một số người chứng kiến, trước đó có xảy ra mâu thuẫn, cự cãi liên quan đến việc lấy xe của một nữ khách gửi tại bãi xe bệnh viện. Nam bảo vệ đến can ngăn thì xảy ra xô xát với người đàn ông có mặt. Sau khi được mọi người can ngăn, người này bỏ đi, nhưng khoảng 10 phút sau quay lại và gây án.

An Bình