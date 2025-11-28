Bảo vệ 'ăn trộm 2 cái bánh trong tủ lạnh' được tuyên vô tội

Hàn QuốcNhân viên 41 tuổi được tòa phúc thẩm tuyên trắng án sau khi bị phạt tiền gấp 50 lần giá trị hai cái bánh Choco Pie, Custard đã ăn.

Ngày 27/11, tại phiên phúc thẩm, Tòa án Hình sự số 2 thuộc Tòa án quận Jeonju đã bác phán quyết phạt 50.000 won của tòa cấp dưới và tuyên bị cáo "trắng án" về tội trộm cắp.

Nhân viên bảo vệ 41 tuổi bị xét xử với cáo buộc ăn một chiếc bánh Choco Pie trị giá 450 won và một chiếc bánh Custard trị giá 600 won từ tủ lạnh trong văn phòng tầng hai của một công ty logistics tại huyện Wanju, tỉnh Bắc Jeolla vào khoảng 4h06 ngày 18/1/2024.

Quản lý của công ty logistics báo cáo sự việc sau khi xem camera an ninh: "Anh ta đã lấy đồ ăn vặt mà không được phép".

Cơ quan công tố đã truy tố nhân viên bảo vệ với mức phạt 500.000 won. Tuy nhiên, nhân viên này khẳng định vô tội: "Những tài xế giao hàng thường xuyên vào văn phòng nói với tôi rằng có thể ăn đồ ăn vặt", và yêu cầu được xét xử chính thức.

Hai chiếc bánh bị lấy trị giá 1.050 won (0,74 USD). Ảnh: Chosun Daily

Tại phiên tòa sơ thẩm vào 4/5, Tòa án Hình sự số 6 thuộc Tòa án quận Jeonju áp dụng mức phạt giảm nhẹ là 50.000 won, nói rằng bị cáo nên xin phép ngay cả khi thấy những nhân viên khác từng lấy đồ ăn. Nhân viên bảo vệ kháng cáo.

Sau khi phán quyết sơ thẩm được công bố, dư luận Hàn Quốc có nhiều ý kiến chỉ trích vì cho rằng vụ việc không đáng đưa ra xét xử. Các công đoàn lên án vụ việc, coi đây là một ví dụ về hình phạt không cân xứng, coi một nhân viên là tội phạm chỉ vì đồ ăn nhẹ vốn thường được chia sẻ tại nơi làm việc và có giá trị chỉ 1.050 won (0,74 USD).

Đáp lại, Văn phòng Công tố quận Jeonju tổ chức cuộc họp vào ngày 27/10. Hầu hết 12 công dân tham dự đã đề nghị cho bị cáo một cơ hội thay vì trừng phạt anh ta. Viện kiểm sát chấp nhận đề nghị này và yêu cầu bản án treo trong phiên tòa phúc thẩm.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã tuyên trắng án cho bị cáo sau khi xem xét các lời khai về việc "39 đồng nghiệp cho biết họ cũng đã ăn đồ ăn nhẹ theo cùng cách thức như bị cáo".

Khi ra làm chứng, một tài xế giao hàng nói: "Vì không nhân viên công ty logistics nào có mặt vào sáng sớm, chúng tôi thoải mái ăn đồ ăn nhẹ được để sẵn trong tủ lạnh".

Luật sư bào chữa cũng lập luận rằng các nhân viên tại đó thường xuyên lấy đồ ăn vặt và bị cáo không có ý định phạm tội, đồng thời cho rằng hình phạt ban đầu là "quá khắc nghiệt".

Theo tòa, "rất khó để xác định chắc chắn rằng bị cáo có ý định trộm cắp", thay vào đó, anh ta được cho là lầm tưởng rằng có thể ăn như lời của các tài xế.

Theo Đạo luật Dịch vụ An ninh của Hàn Quốc, nếu bị kết tội trộm cắp, nhân viên bảo vệ sẽ bị cấm tiếp tục công tác trong ngành, khiến anh ta mất việc. Phán quyết của tòa phúc thẩm cho phép nhân viên này tiếp tục làm việc tại công ty.

Tuệ Anh (theo Chosun Daily, Korea Herald)