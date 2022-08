Bão vào Quảng Ninh, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tối 25/8, bão Maon vào Quảng Ninh với sức gió cấp 7-8, giật đổ nhiều cây xanh, lều bạt; gây mưa to, ngập diện rộng ở TP Hải Phòng.

Bão vào TP Móng Cái (Quảng Ninh) lúc 20h, giật đổ nhiều lều bạt, biển quảng cáo trên các tuyến đường ven biển. Trên phố Lò Bát, phường Trần Phú, một cây xanh bật gốc đổ trùm lên ôtô đậu ven đường. Đến 21h, toàn thành phố bị cắt điện. Chính quyền khuyến cáo người dân không ra đường.

Cây trên đường phố Lò Bát, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tối 25/8. Ảnh: Phạm Nguyên

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết tất cả tàu thuyền, bè mảng đã được kêu gọi về điểm tránh trú an toàn; dân cư ở vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở đã được sơ tán. Hiện thành phố chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Các khu vực khác ở Quảng Ninh như TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, Cô Tô cũng đang có gió mạnh, mưa to từng cơn. Cơ quan khí tượng ghi nhận đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô gió cấp 6, giật cấp 7. Cửa Ông gió giật cấp 6.

Gió bão giật đổ lều bạt ven đường ở Móng Cái. Ảnh: Phạm Nguyên

Lượng mưa từ 13h đến 20h ở Cửa Ông là 115 mm, Cô Tô 240 mm, Quan Lạn 140 mm, Cẩm Phả hơn 130 mm. Tại khu Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, nhiều tuyến đường bị ngập 20-30 cm.

Trong 6 giờ tới, TP Móng Cái, thị xã Quảng Yên, các huyện Đầm Hà, Bình Liêu, Hải Hà bị cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.

Khu Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, lúc 23h ngày 25/8. Ảnh: Lê Tân

Tại TP Hải Phòng, mưa to từ 21h đã gây ngập sâu 20-40 cm tại đường Đình Đông, Lê Lợi, Lê Lai, Vạn Mỹ, Quán Nam (quận Ngô Quyền); Nguyễn Bình, Tô Hiệu (quận Lê Chân); đường 5/1, Đằng Hải (quận Hải An); đường Trường Chinh (quận Kiến An); chợ Cầu Vồng (quận Đồ Sơn).

Hàng loạt nhà dân ở đường Quán Nam, chợ Cầu Vồng bị nước tràn vào. Người dân đang phải kê đồ chạy lụt.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng đã đình chỉ hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long và các hoạt động vui chơi, giải trí ven biển, trên đảo từ 15h hôm nay. Phố Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, ngập lụt sau một tiếng mưa to. Ảnh: Lê Tân

Cũng chịu ảnh hưởng của bão, nhiều địa phương khác như Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương mưa to từ 19h đến 21h thì giảm dần. Tổng lượng mưa chiều tối nay ở Yên Đổ (Thái Nguyên) 50 mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) 70 mm, Bến Tắm (Hải Dương) 70 mm...

Tại Hà Nội, mưa to từ 19h30 đến 21h thì tạm dừng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập sâu 20-50 cm ở hàng trăm điểm tại 12 quận nội thành từ đêm nay sớm mai, do mưa có thể đạt 50-100 mm, có nơi hơn 150 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sau khoảng 2 tiếng quét qua Quảng Ninh với sức gió cấp 7-8 (61-74 km/h), bão Maon đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 22h, tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng Đông Bắc của Bắc Bộ, sức gió 39-61 km/h, cấp 6-7. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km và suy yếu thành vùng áp thấp ở vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới lúc 22h ngày 25/8. Ảnh: NCHMF

Từ nay đến đêm 26/8, miền Bắc mưa to kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Hà Nội mưa 50-100 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, ngập úng cục bộ tại khu dân cư, vùng trũng thấp.

Maon là cơn bão thứ ba xuất hiện ở Biển Đông trong năm nay. Sau khi quét qua đảo Luzon, Philippines, với sức gió 110 km/h, bão vào Biển Đông tối 24/8. Maon sau đó tăng cấp, đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió lúc mạnh nhất đạt 117 km/h.

Dự báo do ảnh hưởng của La Nina, năm nay bão đến muộn, tập trung nửa cuối năm, thậm chí có thể đến tháng 1/2023, vùng ảnh hưởng là Trung và Nam Bộ.

Gia Chính - Lê Tân