Bão tuyết làm tê liệt hoạt động du lịch ở Everest

Tuyết rơi do hoàn lưu bão từ vịnh Bengal khiến các hoạt động du lịch tại khu vực Everest tê liệt, nhiều tuyến trekking phải đóng cửa, hàng nghìn du khách được đưa đến nơi an toàn.

Hoàn lưu bão mạnh từ vịnh Bengal gây tuyết rơi dày đặc trên dãy Himalaya khiến khu vực quanh đỉnh Everest ở cả Nepal và Tây Tạng phải tạm ngừng đón khách, một trực thăng cứu hộ gặp nạn khi đang giải cứu nhóm du khách mắc kẹt, theo giới chức địa phương.

Từ đầu tuần, khu vực quanh Everest - điểm đến thu hút hàng nghìn người leo núi và du khách mỗi năm, đã bị bao phủ bởi tuyết dày.

Trực thăng giải cứu du khách mắc kẹt gần trại căn cứ Everest bị rơi trong lúc hạ cánh. Ảnh: Shristi Kulung

Cơ quan quản lý du lịch Nepal cho biết đã dừng toàn bộ hoạt động trekking ở nhiều cung đường do mưa lớn tại vùng thấp và tuyết dày ở vùng cao. Nhà chức trách kêu gọi du khách không nên tiếp tục hành trình tại các khu vực Annapurna, Manaslu và Dhaulagiri - nơi có nhiều đỉnh núi cao nhất thế giới.

Một trực thăng tư nhân nhỏ bay đến khu vực Lobuche, gần trại căn cứ Everest, để cứu nhóm du khách bị mắc kẹt, đã rơi trong lúc hạ cánh, người phát ngôn Cục Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN) Gyanendra Bhul cho biết. Đoạn video do CAAN công bố cho thấy chiếc trực thăng bị trượt trên nền tuyết rồi lật nghiêng. Phi công sống sót và được giải cứu sau đó, nhưng chưa rõ nhóm du khách được giải cứu an toàn hay chưa.

Người phát ngôn quân đội Nepal, ông Raja Ram Basnet, cho biết lực lượng quân đội và cảnh sát đã phối hợp hướng dẫn hàng trăm du khách ở huyện Manang đến nơi an toàn từ hôm 28/10.

Khoảng 1.500 người, trong đó có 200 du khách nước ngoài, hướng dẫn viên và người dân địa phương, đã bị lạc khi các đường mòn leo núi bị vùi trong tuyết. Lực lượng cứu hộ đã dọn tuyết và đưa họ xuống khu vực an toàn hơn.

Khách leo núi rời trại giữa tuyết và mưa lớn bất thường ở Himalaya, Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 5/10. Ảnh: Geshuang Chen

Cơ quan khí tượng Nepal cảnh báo thời tiết cực đoan còn tiếp diễn trong hai ngày 30-31/10, với mưa lớn và tuyết dày do ảnh hưởng của bão Montha, đã đổ bộ vào bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, tối 28/10.

Ở phía Tây Tạng, chính quyền huyện Tingri cho biết đã tạm dừng bán vé tham quan Everest từ chiều 28/10 do đường sá đóng băng và tầm nhìn khó, xe cộ không thể di chuyển. Hiện chưa rõ có du khách bị mắc kẹt trong khu vực Everest thuộc phía Tây Tạng hay không.

Dữ liệu dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ tại Tingri sẽ tiếp tục giảm xuống dưới mức đóng băng trong những ngày tới.

Đầu tháng 10, một trận bão tuyết khác từng khiến hàng trăm du khách bị kẹt ở sườn phía đông Everest, Tây Tạng. Tất cả được giải cứu an toàn trong chiến dịch kéo dài nhiều ngày dưới thời tiết âm độ.

Tại Nepal, hơn 50 người đã thiệt mạng trong những ngày qua do lũ lụt và sạt lở đất gây ra bởi mưa lớn.

Mai Phương (Theo Reuters)