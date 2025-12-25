Bão tuyết đe dọa New York hậu Giáng sinh

MỹTuyết dự kiến rơi dày tới 20 cm trong những ngày sau Giáng sinh, khiến giới chức New York cảnh báo nguy cơ hỗn loạn về giao thông.

Sau lễ Giáng sinh, một cơn bão di chuyển nhanh sẽ ảnh hưởng tới thành phố New York và khu vực ba bang gồm New York - New Jersey - Connecticut, khiến thời tiết bắt đầu xấu đi từ 15h chiều 26/12 đến 10h sáng 27/12.

Thành phố New York dự kiến ghi nhận tuyết phủ dày từ 7,5 đến 15 cm, trong khi hành lang cao tốc liên bang 287 nối New Jersey và New York có thể hứng lượng tuyết tới 20 cm, Tyler Roys, nhà khí tượng học cấp cao của AccuWeather, cho biết.

Đợt mưa tuyết ảnh hưởng đến vùng đông bắc nước Mỹ những ngày sau Giáng sinh. Đồ họa: FOX Weather

"Giao thông sẽ bị ảnh hưởng, bắt đầu từ giờ cao điểm chiều 26/12", ông Roys nói. Một số khu vực ở Long Island cũng có thể hứng lượng tuyết 20 cm. Lượng tuyết rơi ở Manhattan, Queens và Brooklyn có thể thấp hơn so với dự báo.

Các chuyên gia dự báo đang theo dõi liệu mưa tuyết có thể kết hợp với cơn bão mùa đông hay không, điều có thể khiến điều kiện giao thông nguy hiểm hơn ở phía tây và phía nam thành phố.

Người dân chạy bộ dưới tuyết ở New York, Mỹ, ngày 14/12. Ảnh: NYP

Ông Roys nói thêm tuyết rơi ở hầu hết khu vực sẽ không tốt cho trẻ em muốn vui chơi ngoài trời vì tuyết khá tơi xốp.

Sở Vệ sinh Thành phố New York cho biết đã sẵn sàng cho mọi kịch bản ứng phó với cơn bão. Giới chức thành phố cũng khuyến cáo người dân tránh lái xe khi đi làm, ưu tiên dùng phương tiện giao thông công cộng.

Tuyết phủ một phần Brooklyn, New York, ngày 14/12. Ảnh: NYP

Đức Trung (Theo NY Post, NBC New York, AP)