Bào tử lợi khuẩn dạng xịt trong chăm sóc sức khỏe hô hấp

Xịt mũi chứa bào tử lợi khuẩn Bacillus như LiveSpo Navax giúp hỗ trợ cải thiện triệu chứng viêm mũi xoang cấp, viêm tai giữa cấp mủ ở trẻ, theo nghiên cứu công bố trên Nature Scientific Reports.

Trong các bệnh về đường hô hấp, viêm tai giữa cấp mủ là bệnh lý phổ biến ở trẻ nhỏ, ảnh hưởng tới 90% trẻ dưới 2 tuổi và 80% trẻ mẫu giáo, số liệu được nêu trong bài nghiên cứu "Giảm nhẹ các triệu chứng viêm xoang cấp tính ở trẻ em và viêm tai giữa cấp tính kèm chảy dịch tai bằng cách sử dụng bào tử lợi khuẩn dạng xịt mũi" của nhóm nhà khoa học Việt Nam đăng trên Nature Scientific Reports ngày 27/1. Nguyên nhân viêm tai giữa cấp mủ thường do virus như RSV, rhinovirus, cúm hoặc do đồng nhiễm vi khuẩn liên quan đến viêm mũi xoang cấp. Bệnh có thể gây sốt, đau tai, chảy dịch tai, kém ăn, giảm thính lực tạm thời, đôi khi kèm theo nôn và tiêu chảy. Nếu không điều trị đúng cách, bệnh dễ tiến triển thành viêm tai mạn tính, gây thủng màng nhĩ và ảnh hưởng đến khả năng nghe.

Viêm tai giữa cấp mủ. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Phác đồ điều trị viêm mũi xoang cấp - viêm tai giữa cấp mủ hiện nay chủ yếu dựa vào kháng sinh. Tuy nhiên, lạm dụng kháng sinh có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh, dẫn đến nhiễm trùng thứ phát và làm gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh.

Trong bối cảnh đó, bào tử lợi khuẩn dạng xịt nổi lên như một hướng tiếp cận mới giúp giảm nhiễm trùng xoang - tai giữa đồng thời góp phần giải quyết thách thức về kháng kháng sinh. Giải pháp này hỗ trợ phục hồi hệ vi sinh tai mũi họng, tăng cường miễn dịch niêm mạc đồng thời hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà không gây tác dụng phụ.

Nhóm các nhà khoa học Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả và tính an toàn của bào tử lợi khuẩn dạng xịt - với sản phẩm cụ thể là LiveSpo Navax chứa 5 tỷ bào tử Bacillus subtilis và B. clausii/5 mL - ở trẻ viêm mũi xoang cấp tính và viêm tai giữa cấp có chảy dịch tai. Đây là nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, mù đơn, có đối chứng về bào tử lợi khuẩn dạng xịt trong hỗ trợ cải thiện triệu chứng.

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11/2023 đến 12/2024 với 126 bệnh nhân tham gia, bao gồm cả trẻ em và người lớn. Kết quả nghiên cứu trên trẻ em (82 bé ở độ tuổi 1-12) được đăng tải trên Scientific Reports thuộc hệ thống Nature Portfolio (Anh) đã chỉ ra, bào tử lợi khuẩn dạng xịt LiveSpo Navax hỗ trợ cải thiện hiệu quả các triệu chứng lâm sàng như nghẹt mũi, chảy dịch mũi, dịch nhầy mủ ở mũi, chảy dịch từ tai, đau tai, sung huyết màng nhĩ, giảm nồng độ vi khuẩn bội nhiễm và điều hòa giảm phản ứng viêm. Theo đó, với nhóm trẻ mắc đồng thời viêm xoang cấp và viêm tai giữa cấp vỡ mủ, sau ba ngày sử dụng LiveSpo Navax, tỷ lệ nghẹt mũi giảm 68%. Sau 7 ngày, 97% trẻ hết chảy mũi và 100% hết dịch tai. Sau ba ngày, nồng độ phế cầu khuẩn (S. pneumoniae) trong dịch mũi và tai giảm hơn 1.200 lần. Nồng độ vi khuẩn gây viêm tai mũi họng (H. influenzae) giảm hơn 4 lần. Hiệu quả khi xịt bào tử lợi khuẩn LiveSpo Navax cao hơn so với xịt nước muối sinh lý thông thường.

Hiệu quả của bào tử lợi khuẩn dạng xịt trong cải thiện các triệu chứng viêm mũi xoang cấp, viêm tai giữa cấp mủ được đăng tải trên Nature Scientific Reports. Đồ họa: LiveSpo Pharma

Bài nghiên cứu đánh giá, những kết quả này cho thấy bào tử lợi khuẩn dạng xịt mũi, với khả năng làm giảm tải lượng vi khuẩn và điều hòa phản ứng miễn dịch, cung cấp giải pháp an toàn và tiết kiệm chi phí để làm giảm các triệu chứng của cả viêm xoang cấp tính và viêm tai giữa cấp tính ở trẻ em.

Ở nhóm người lớn mắc viêm mũi xoang cấp, các triệu chứng như nghẹt mũi, đau nhức sọ mặt, dịch mủ cũng cải thiện đáng kể sau 3 ngày với mức giảm lần lượt 53%, 78% và 61%. Đến ngày thứ 7, 91% bệnh nhân không còn chảy mũi. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng vi khuẩn gây bệnh cũng giảm mạnh: Streptococcus pneumoniae giảm hơn 380 lần, Haemophilus influenzae giảm hơn 49.000 lần so với nhóm đối chứng.

Đánh giá về kết quả lâm sàng, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, tác dụng của LiveSpo Navax giúp kiểm soát tình trạng tiết dịch nhầy mủ kịp thời, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng lan rộng - điều mà hiện nay chủ yếu dựa vào kháng sinh. Hiệu quả của sản phẩm có được nhờ khả năng điều hòa phản ứng viêm tại chỗ và hỗ trợ tăng cường miễn dịch niêm mạc thông qua cơ chế cạnh tranh sinh học của bào tử lợi khuẩn Bacillus. Các chỉ số viêm như IL-6, IL-8, TNF-α giảm đáng kể, trong khi nồng độ IgA được tăng cường, giúp phục hồi hàng rào phòng vệ tự nhiên của mũi và tai.

Nghiên cứu về hiệu quả và tính an toàn của LiveSpo Navax trong hỗ trợ cải thiện viêm mũi xoang cấp, viêm tai giữa cấp mủ là nghiên cứu thứ ba về sản phẩm được đăng tải trên tạp chí Nature Scientific Reports. Trước đó, năm 2022, nghiên cứu lâm sàng chứng minh LiveSpo Navax cũng được công bố với hiệu quả trong vi hỗ trợ giảm hơn 600 lần nồng độ virus RSV - tác nhân gây viêm đường hô hấp ở trẻ em. Bài báo được bình chọn vào top 100 công trình nghiên cứu vi sinh vật học có lượt tải nhiều nhất trong năm.

Năm 2023, nghiên cứu thứ hai chỉ ra, LiveSpo Navax giúp giảm nồng độ virus cúm hơn 400 lần, giảm nồng độ vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp hơn 1.000 lần và rút ngắn 40% thời gian điều trị. Chuỗi nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về LiveSpo Navax được công bố kết quả trên Nature Scientific Reports góp phần giúp giới khoa học thế giới hiểu hơn về công nghệ sinh học Việt Nam.

Nghiên cứu lâm sàng LiveSpo Navax góp phần khẳng định năng lực khoa học của công nghệ sinh học Việt. Ảnh: LiveSpo Pharma

Trong bối cảnh kháng thuốc kháng sinh đang trở thành mối đe dọa toàn cầu, LiveSpo Navax - bào tử lợi khuẩn dạng xịt mũi "Made in VietNam" được xem là giải pháp mới an toàn và hiệu quả. Giải pháp có thể ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng, giúp hạn chế lạm dụng kháng sinh hay các loại thuốc xịt chứa Corticoid, an toàn cho trẻ nhỏ.

Kim Anh