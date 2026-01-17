Báo Trung Quốc: 'Việt Nam luôn biết cách tung đòn kết liễu ở U23 châu Á'

Thể lực, tinh thần và khả năng định đoạt trận đấu là những điểm mạnh nổi bật của Việt Nam được liệt kê trên các tờ báo lớn của Trung Quốc, sau trận thắng UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Sau khi vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, dù đối thủ là Jordan, Kyrgyzstan và Arab Saudi, Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 3-2 sau 120 phút trước UAE. Trận này, đội bóng của HLV Kim Sang-sik luôn chiếm thế thượng phong, thậm chí ba lần dẫn trước, với bàn ấn định tỷ số được thực hiện ở đầu hiệp phụ thứ nhất.

"Ở thời điểm thể lực của cả hai bên đều đi xuống, Việt Nam cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm đáng nể", một bài viết trên trang Sohu của Trung Quốc phân tích. "Bàn thắng quyết định của Phạm Minh Phúc phản ánh rõ nét phong cách thi đấu của đội bóng này, đó là kỷ luật, kiên nhẫn và biết tung đòn kết liễu đúng thời điểm".

Ngoài Minh Phúc, nhiều cầu thủ Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét với truyền thông Trung Quốc. Đình Bắc hoạt động năng nổ ở hành lang cánh, liên tục tạo ra đột biến bằng tốc độ và khả năng phối hợp. Khả năng không chiến của Việt Nam cũng được phát huy hiệu quả, khi các trung vệ và tiền đạo thường xuyên thắng trong những pha tranh chấp bóng bổng. "Quan trọng hơn cả là tinh thần thi đấu. Dù phải đá 120 phút với cường độ cao, các cầu thủ Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung và quyết tâm đến những giây cuối cùng", trang này viết thêm.

Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc và Nguyễn Đình Bắc (từ trái sang) sau trận thắng UAE ở tứ kết U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 16/1/2026. Ảnh: AFC

Việc Việt Nam theo chân đương kim vô địch Nhật Bản vào bán kết sau loạt trận tứ kết tối 16/1 cho thấy "cán cân quyền lực ở các giải trẻ châu Á đang dịch chuyển rõ rệt", theo Sohu. Các đội Đông Á ngày càng thể hiện sự ổn định và bản sắc rõ ràng. Nếu Trung Quốc và Hàn Quốc cùng thắng hai trận tứ kết còn lại, vòng bán kết sẽ gồm toàn bộ đội tuyển thuộc khu Đông của LĐBĐ châu Á.

Tối nay, Trung Quốc sẽ gặp Uzbekistan lúc 18h30 giờ Hà Nội, sau đó bốn tiếng là trận Australia - Hàn Quốc. Theo phân nhánh, nếu đi tiếp, Trung Quốc sẽ gặp Việt Nam ở bán kết. Vì thế, truyền thông nước này cũng quan tâm tới kết quả của thầy trò Kim Sang-sik.

Sohu nhận định khi đó "bán kết sẽ chứng kiến cuộc đối đầu rất được quan tâm giữa hai nền bóng đá có nhiều điểm tương phản".

"Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam tiến bộ rõ rệt ở cấp độ trẻ lẫn đội tuyển quốc gia, trong khi Trung Quốc vẫn loay hoay tìm lại vị thế vốn có", bài có thêm đoạn. "Với Trung Quốc, đó là cơ hội để kiểm chứng hiệu quả của công tác đào tạo trẻ và những cải tổ đã được nhắc đến nhiều năm qua. Với Việt Nam, đây là dịp để khẳng định vị thế mới ở châu lục, rằng thành công không còn là hiện tượng nhất thời".

Một bài viết khác trên trang 163 cho rằng Trung Quốc có lẽ sẽ không còn đủ tự tin nếu gặp Việt Nam ở bán kết. Họ khen ngợi đoàn quân Kim "bền bỉ vượt tuổi, có bản lĩnh trong những thời khắc then chốt". "Trình độ kỹ thuật cá nhân cùng khả năng phối hợp tập thể đã giúp Việt Nam vượt qua một đối thủ vượt trội về thể hình và sức mạnh", trang này nhận xét.

Trang 163 cho rằng điểm nổi bật nhất của U23 Việt Nam là kỹ thuật xử lý bóng. Trước một đối thủ cao lớn hơn, chơi thiên về va chạm, các cầu thủ Việt Nam vẫn kiểm soát được nhịp độ nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, chuyền ngắn nhanh và giữ bóng trong không gian hẹp. Chiều cao trung bình của các tiền vệ và tiền đạo Việt Nam có thể thấp hơn đối phương từ 5 đến 10 cm, nhưng trọng tâm thấp, tần suất di chuyển cao và sự khéo léo của đội khiến hàng thủ UAE liên tục rơi vào trạng thái bị động.

Truyền thông Trung Quốc còn đánh giá trình độ kỹ thuật của Việt Nam "không hề kém cạnh Nhật Bản". Khả năng phối hợp trong phạm vi hẹp, xử lý bóng khi bị áp sát và lựa chọn phương án chuyền bóng của Việt Nam đều đạt đẳng cấp hàng đầu châu lục. Bài viết còn khen ngợi Đình Bắc có "tư duy chơi bóng, khả năng cầm nhịp và sáng tạo vượt trội".

Dù vậy, bài viết cũng chỉ ra điểm yếu đáng lưu tâm của Việt Nam, đó là khả năng phòng ngự bóng bổng. "Trước các tình huống treo bóng và không chiến, hàng thủ Việt Nam gặp khó khăn do hạn chế về thể hình và sức mạnh", bài có thêm đoạn. "Đây có thể là điểm mà những đối thủ có thể khai thác trong các trận đấu tiếp theo".

Đây là lần thứ hai Việt Nam vượt qua tứ kết U23 châu Á, sau năm 2018 khi thầy trò Park Hang-seo vào chung kết. Không đội nào ở Đông Nam Á làm được như vậy. "Việt Nam đã chứng minh rằng các cầu thủ nhỏ con hoàn toàn có thể thành công tại châu Á, nếu được đào tạo bài bản về kỹ thuật và chiến thuật", trang tin Trung Quốc nhấn mạnh.

Cầu thủ UAE tranh bóng với tiền đạo Lê Phát (số 2). Ảnh: AFC

Trong khi đó, truyền thông Arab đều thừa nhận Việt Nam thắng xứng đáng. "Dù để thua, UAE vẫn chơi một trận đấu ấn tượng, thể hiện sự nghiêm túc và tinh thần chiến đấu cao. Đoàn quân Marcelo Broli cho thấy họ là đối thủ ngang cơ và đầy thách thức với Việt Nam", bài viết trên báo hàng đầu UAE Emarat Al Youm có đoạn.

Báo Al-Bayan thì nhận xét Việt Nam và UAE nhập cuộc đầy thận trọng, cho rằng VAR đã làm đúng khi từ chối bàn thắng của đại diện Tây Á ở phút 16 và một tình huống không có phạt đền phút 29. Tác giả cũng thừa nhận trong hiệp hai, hiệu quả tấn công của UAE suy giảm, tạo điều kiện cho Việt Nam kiểm soát thế trận và ghi bàn thứ hai ở phút 62 với cú đánh đầu ngược của Nguyễn Đình Bắc từ cự ly khoảng 11 m sau đường tạt bóng của Phạm Minh Phúc.

Tờ báo cũng khen ngợi thủ môn Khaled Tawhid khi cản phá cú đánh đầu của Võ Anh Quân trong những phút cuối hiệp hai, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Việt Nam đã tận dụng được sự lộn xộn trong khu vực phòng ngự của đại diện Tây Á, để ghi bàn thứ ba ở phút 101 với cú sút của Minh Phúc. "UAE nỗ lực tìm bàn gỡ trong hiệp phụ thứ hai, nhưng sự kiên cường của hàng phòng ngự Việt Nam đã ngăn cản họ gỡ hòa lần thứ ba", báo viết thêm.

Tờ Al-Khaleej thì nhận xét UAE đã "chơi một trận đấu xuất sắc trước Việt Nam". Khi bình luận về thầy trò Kim Sang-sik, báo này viết: "Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng khi toàn thắng cả ba trận, đứng đầu bảng với số điểm tuyệt đối và được đánh giá là một trong những đội mạnh nhất giải".

