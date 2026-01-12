Báo Trung Quốc: 'Việt Nam đủ sức loại Arab Saudi ở giải U23 châu Á'

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao hàng thủ Việt Nam, và cho rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể loại chủ nhà Arab Saudi ở lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2026.

Thủ môn Trần Trung Kiên bắt bóng trong trận Việt Nam thắng Kyrgyzstan ở lượt hai bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

*Arab Saudi - Việt Nam: 23h30 thứ Hai 12/1, trên VnExpress.

Sau hai lượt trận vòng bảng, Việt Nam ghi bốn bàn, thủng lưới một lần ở trận gặp Kyrgyzstan. Có ba đội chưa thủng lưới là Nhật Bản, Iran và Trung Quốc. Nhưng trong bài viết "Việt Nam sẽ loại Arab Saudi", trang Yuenan của Trung Quốc lại đánh giá HLV Kim Sang-sik sở hữu hàng thủ mạnh nhất giải.

"Đến nay, Arab Saudi chưa cho thấy dấu hiệu nào của một đội bóng mạnh", bài viết có đoạn. "Không có gì đảm bảo chủ nhà có thể áp đảo Việt Nam trong trận này. Các tiền đạo Arab Saudi dứt điểm rất kém trong hai trận vừa qua, khi bỏ lỡ nửa tá cơ hội ngon ăn trước Kyrgyzstan. Hàng thủ chủ nhà cũng dễ dàng bị Jordan xuyên thủng. Ngược lại, Việt Nam sở hữu hàng thủ tốt nhất giải, được LĐBĐ châu Á đánh giá là hoàn hảo. Đoàn quân Kim sẽ không thủng lưới quá nhiều".

Arab Saudi đã dứt điểm 30 lần từ đầu giải, ghi ba bàn, trung bình 10 pha dứt điểm dẫn tới một bàn. Việt Nam mới dứt điểm 22 lần, nhưng ghi bốn bàn, trung bình 5,5 cơ hội cho một bàn thắng.

Yuenan là trang thông tin về Việt Nam, bằng tiếng Trung Quốc và phục vụ độc giả nước này. Trang báo dự đoán tỷ số hiệp một sẽ là 0-0, và chung cuộc 1-1. Điều đó đồng nghĩa nếu Jordan không thua Kyrgyzstan ở trận đấu cùng giờ, Arab Saudi sẽ bị loại.

Trang thông tin hàng đầu Trung Quốc Sina Sports cho rằng dấu ấn lớn nhất của Việt Nam hiện nay nằm ở cách tổ chức phòng ngự và chuyển đổi trạng thái. Bài báo cho rằng đội bóng của HLV Kim Sang-sik không phải lúc nào cũng kiểm soát bóng nhưng luôn giữ được cự ly đội hình khoa học, để hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đối thủ và phản công khi có cơ hội.

Ngoài ra, tờ báo này cũng đề cao khía cạnh tâm lý, cho rằng các cầu thủ trẻ Việt Nam luôn thể hiện sự bình tĩnh và tự tin - vốn là điều hiếm thấy ở những đội bóng đến từ Đông Nam Á. "Họ không tỏ ra nao núng trước sức ép của sân chơi tầm cỡ châu lục, mà duy trì được kỷ luật và tập trung", bài báo cho hay, và nhận định rằng đây có thể là kết quả của quá trình cọ xát liên tục ở các giải trong nước và quốc tế, đồng thời phản ánh dấu ấn rõ nét từ ban huấn luyện.

Tuy nhiên, trong một bài viết khác, Sina cảnh báo Việt Nam phải dè chừng tiền vệ số 10 chủ nhà Musab Al-Juwayr. Mới 22 tuổi, Al-Juwayr đã chơi 30 trận cho đội tuyển quốc gia, ghi sáu bàn thắng. Anh cũng là cầu thủ trẻ hay nhất Saudi Pro League mùa trước, được hãng thống kê Transfermarkt định giá 4,7 triệu USD. Không cầu thủ nào khác của Arab Saudi có giá đến 1 triệu USD. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Khuất Văn Khang có giá cao nhất Việt Nam, vào khoảng 350.000 USD.

Trang báo 163 thì đánh giá cầu thủ Việt Nam có thể hình, thể lực thấp hơn Arab Saudi, nhưng vẫn có những điểm mạnh bù đắp. "Bóng đá Việt Nam dần phát triển theo phong cách riêng về chiến thuật và kỹ thuật, đề cao tinh thần đồng đội và khả năng thực thi kế hoạch đã đề ra", trang này viết. "Chiến thuật linh hoạt và những tình huống phản công nhanh có thể giúp Việt Nam gây bất ngờ".

Trang này dự đoán chiến thắng 2-1 cho Arab Saudi, nhờ khả năng tấn công tốt hơn. Tỷ số này cũng được các trang thể quốc tế lựa chọn, bởi nó sẽ giúp Arab Saudi và Việt Nam dắt tay nhau vào tứ kết. Khi đó, Việt Nam sẽ đứng đầu bảng nếu Jordan thắng Kyrgyzstan. Và ngược lại, Arab Saudi sẽ xếp đầu nếu Jordan không thắng Kyrgyzstan.

Sau hai lượt, bốn đội dẫn đầu các bảng lần lượt là Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Dù vậy, mới có Nhật Bản đã vào tứ kết, thậm chí chắc suất đứng đầu bảng B. Thầy trò Kim cũng cần đứng đầu bảng A nếu muốn tránh Nhật Bản ở tứ kết.

