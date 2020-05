Báo Trung Quốc kiểm duyệt bài viết của 27 đại sứ EU

Một bài viết của 27 đại sứ EU trên China Daily khác đáng kể với bài đăng trên trang web của đại sứ quán EU, trong đó có đề cập tới nguồn gốc nCoV.

"Tuy nhiên, sự bùng phát của Covid-19 ở Trung Quốc và sau đó đã lan ra khắp phần còn lại của thế giới trong ba tháng qua, đã khiến các kế hoạch từ trước của chúng ta phải tạm thời gác sang một bên", bài đăng của 27 đại sứ EU viết.

Tuy nhiên, khi đăng lại bài viết, China Daily đã lược đi đoạn "ở Trung Quốc và sau đó đã lan ra khắp phần còn lại của thế giới trong ba tháng qua".

Nicolas Chapuis, Đại sứ EU tại Trung Quốc, cho biết "lấy làm tiếc" về bài viết bị chỉnh sửa, song từ chối bình luận tại sao những từ ngữ đó bị lược đi. Phái đoàn EU tại Brussels sau đó xác nhận rằng phái đoàn của họ ở Bắc Kinh đã đồng ý thay đổi.

"Phái đoàn EU đã quyết định xuất bản bài viết miễn cưỡng vì nó được xem là rất quan trọng để truyền đạt các chính sách chính của EU", Ủy ban ra tuyên bố trong cuộc họp báo hàng ngày sau đó.

Đại sứ EU tại Trung Quốc Nicolas Chapuis phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 17/1. Ảnh: Reuters.

Nhiều quan chức châu Âu khác đã tỏ ra không hài lòng về việc phái đoàn chấp thuận sự kiểm duyệt của Trung Quốc.

"Tôi bị sốc không chỉ một lần mà hai lần. Đầu tiên, các đại sứ EU đã hào phóng chấp nhận câu chuyện của Trung Quốc và sau đó là đại diện EU chấp nhận sự kiểm duyệt của nước này với bài viết", Norbert Röttgen, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của quốc hội Đức, đăng trên Twitter.

Röttgen cho biết thống nhất tiếng nói là điều rất quan trọng, song nó phải phản ánh các giá trị và lợi ích chung của châu Âu. Tuy nhiên, ông không làm rõ "câu chuyện của Trung Quốc" được nhắc trong bài đăng là gì.

Việc EU đồng ý chỉnh sửa bài viết được đưa ra chưa đầy một tuần sau lễ kỷ niệm ngày Tự do Báo chí Thế giới. "Tự do báo chí là quyền, không chỉ của các chuyên gia truyền thông, mà của mỗi người chúng ta", Đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell cho biết.

Mỹ và Trung Quốc gần đây liên tục đụng độ về sự bùng phát của Covid-19. Tổng thống Trump tuyên bố nCoV có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nơi phát hiện các ca nhiễm đầu tiên. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc nhiều lần khẳng định vẫn chưa có kết luận chính xác về điều này.

Chính phủ nhiều nước cũng kêu gọi mở điều tra độc lập về cách Trung Quốc xử lý Covid-19 cũng như tìm ra nguồn gốc của nCoV. Australia tuyên bố quyết tâm theo đuổi điều tra trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tỏ ra hoài nghi về những điều thế giới có thể chưa được biết.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 3,9 triệu người nhiễm bệnh và hơn 270.000 người tử vong.

Ngọc Ánh (Theo NPR)