Báo Trung Quốc: 'Điều tra Trương Hựu Hiệp để loại bỏ trở ngại với quân đội'

PLA Daily cho hay cuộc điều tra với tướng Trương Hựu Hiệp là nhằm loại bỏ tình trạng yếu kém và tạo động lực mới cho sự phát triển của quân đội.

"Việc kiên quyết điều tra và trừng phạt các quan chức tham nhũng như Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập sẽ loại bỏ trở ngại và vật cản đang kìm hãm sự phát triển trong sự nghiệp của chúng ta", PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), hôm nay đăng bài xã luận trên trang nhất.

Với tiêu đề Vượt qua khó khăn và tiến lên phía trước với ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh và trách nhiệm, bài xã luận kêu gọi PLA giữ vững xu thế "càng chống tham nhũng triệt để, nền tảng để vượt qua khó khăn càng vững chắc và quân đội càng mạnh mẽ".

Ông Trương Hựu Hiệp trong một sự kiện ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hồi tháng 4/2024. Ảnh: AFP

"Cuộc điều tra loại bỏ những phần yếu kém trong xây dựng năng lực chiến đấu và khơi dậy tinh thần làm việc chăm chỉ và bền bỉ, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của một quân đội hùng mạnh", bài viết cho hay.

PLA Daily cho rằng cuộc điều tra cùng với chiến dịch "cải tổ chính trị sâu rộng" sẽ mang lại "bầu không khí mới và tinh thần tích cực". Tác giả bài viết kêu gọi các quân nhân Trung Quốc trung thành với đảng và dốc toàn bộ sức lực để xây dựng một quân đội hàng đầu có khả năng chiến thắng trong các cuộc chiến tương lai.

Bài viết này nằm trong loạt bài được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải sau khi Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập bị điều tra với nghi vấn "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", cụm từ thường được sử dụng cho hành vi tham nhũng.

Ông Trương và ông Lưu bị cáo buộc "phản bội nghiêm trọng lòng tin" của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương. Hai người cũng bị cáo buộc "chà đạp nghiêm trọng và làm suy yếu hệ thống trách nhiệm cao nhất thuộc về chủ tịch Quân ủy Trung ương".

Thanh Tâm (Theo PLA Daily, SCMP)