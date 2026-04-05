Bảo Trúc về nước chuẩn bị đám cưới lần ba

Diễn viên Bảo Trúc, 40 tuổi, cùng doanh nhân Mike, 56 tuổi, từ Đức về Việt Nam may trang phục và chụp ảnh cưới.

Người đẹp và người yêu về nước cuối tháng 3 để thực hiện bộ ảnh kỷ niệm trước ngày trọng đại, sẽ diễn ra vào tháng 7 tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng. Cô chọn may váy cô dâu tại quê nhà thay vì đặt mua thương hiệu nước ngoài. Diễn viên dự kiến mặc ba chiếc đầm với phong cách gợi cảm trong lễ thành hôn.

Bảo Trúc và chồng sắp cưới thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tại Phan Thiết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bảo Trúc cho biết cùng bạn trai thảo luận từng việc một trong nửa năm chờ cưới. Doanh nhân người Đức ủng hộ ý tưởng tổ chức tiệc trên bãi biển. Anh cũng hào hứng muốn mặc áo dài truyền thống của người Việt. Theo diễn viên, lúc đầu cả hai dự tính không tổ chức tiệc nhưng khi nghĩ về gia đình, người thân hai bên, họ thấy cần làm một đám cưới để tạo kỷ niệm, lan tỏa sự hạnh phúc. "Tôi và anh ấy đều hướng đến lối sống phóng khoáng, không quá cầu kỳ về hình thức", người đẹp nói.

Doanh nhân Mike cùng Bảo Trúc du ngoạn trên sông Sài Gòn trong dịp anh đến Việt Nam ra mắt gia đình bạn gái hồi tháng 2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong chuyến về nước này, cả hai cũng tận hưởng thời gian bên nhau với những chuyến du lịch khắp Việt Nam như đến Vịnh Hạ Long, Phan Thiết, Khánh Hòa. Bảo Trúc cho biết chồng sắp cưới là người hài hước nên ở cạnh anh cô luôn thấy vui vẻ, thoải mái.

Họ gặp nhau vào cuối năm 2025 tại phòng tập gym ở Đức. Sau hai tháng hẹn hò, Mike cầu hôn Bảo Trúc và về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè của cô. Người đẹp nói tìm được điểm tựa vững chắc, thấy thoải mái bên bạn trai sau hai lần đổ vỡ.

Bảo Trúc và chồng sắp cưới tận hưởng kỳ nghỉ Bảo Trúc tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng bên bạn trai ở Khánh Hòa. Video: Nhân vật cung cấp

Năm 2022, Bảo Trúc đưa hai con nhỏ theo chồng cũ sang Đức định cư. Tuy nhiên, hai năm sau, hôn nhân của cô rạn nứt. Ba năm qua sống ở xứ người, cô làm mẹ đơn thân, nuôi hai con gái 13 tuổi và bảy tuổi bằng thu nhập từ việc cho thuê nhà ở TP HCM và tiền tiết kiệm. Chồng sắp cưới của cô chưa từng kết hôn nhưng có hai con trai 18 tuổi và 15 tuổi.

Bảo Trúc sinh năm 1986, quê ở Bạc Liêu (Cà Mau mới). Cô là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn TP HCM và màn ảnh Việt, từng đóng các phim như Người mẫu, Cột mốc 23, Lấy chồng sớm làm gì, Giá của nụ cười.

Bảo Trúc trong phim "Cột mốc 23" Bảo Trúc trong phim "Cột mốc 23" (2011). Video: YouTube kho phim của Huy

Hoàng Dung