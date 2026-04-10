Bảo Trúc: 'Tôi vẫn tin vào hôn nhân sau hai lần đổ vỡ'

Diễn viên Bảo Trúc nói không mang tâm lý "chim sợ cành cong" sau hai lần đổ vỡ tình cảm, tìm thấy điểm tựa vững chắc bên chồng sắp cưới.

Dịp chuẩn bị cho đám cưới lần ba sẽ tổ chức vào tháng 7 tại Đà Nẵng, người đẹp nói về tình yêu với bạn trai là doanh nhân người Đức - Mike.

- Chị mong đợi gì về hôn lễ sắp tới?

- Tôi vẫn luôn mơ về đám cưới thật giản dị, nơi chỉ có những người thân yêu nhất cùng hiện diện, chúc phúc. Hôn lễ của tôi không cầu kỳ, phô trương, chỉ cần đủ ấm áp để nhớ cả đời. Sau khi anh Mike cầu hôn, tôi vẫn luôn tưởng tượng khoảnh khắc mình bước về phía anh ấy, trong chiếc váy cưới với nụ cười hạnh phúc sau những năm tháng sóng gió đi qua.



Khi biết tôi và anh Mike gắn kết dài lâu, người thân ai cũng mừng cho tôi. Họ chỉ cần thấy tôi bình yên, hạnh phúc, có một người đàn ông tử tế yêu thương và chăm sóc, vậy là an tâm lắm rồi.

Tôi mong cả hai đủ kiên nhẫn, bao dung để đi cùng nhau thật lâu. Vì hôn nhân chưa bao giờ toàn màu hồng mà là hành trình của mỗi người học cách hiểu và thương yêu nhiều hơn mỗi ngày.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Bảo Trúc Hậu trường thực hiện bộ ảnh cưới của Bảo Trúc tại Phan Thiết cuối tháng 3. Video: Nhân vật cung cấp

- Điều gì khiến chị quyết định bước vào hôn nhân lần thứ ba?

- Ba năm ở Đức là quãng thời gian rất khắc nghiệt. Khi một người phụ nữ chọn kết hôn, sinh con, chẳng ai chuẩn bị cho một cuộc ly hôn. Tôi từ bỏ mọi thứ quen thuộc, sống nơi đất khách, không ngôn ngữ, công việc, người thân. Và rồi anh Mike xuất hiện như một sự tình cờ. Anh ấy đầy đủ về cuộc sống nhưng lại thiếu đi sự chăm sóc của người phụ nữ, đúng vào lúc tôi cũng cần một điểm tựa tinh thần. Hai con người đều có những khoảng trống riêng, tìm thấy nhau và chọn gắn kết.

Từ khi gặp gỡ đến nay, chúng tôi có sáu tháng bên nhau nhẹ nhàng, bình yên và đầy tiếng cười. Anh là người biết lắng nghe, tôi cũng không còn sự bốc đồng. Có điều gì không ổn, cả hai chọn ngồi lại, nói chuyện như hai người bạn. Chúng tôi cùng đam mê thể thao, thích du lịch. Anh Mike hài hước khiến tôi cười không ngớt miệng khi bên nhau.

- Chị trân quý nhất điều gì ở bạn trai?

- Anh sống tình cảm, yêu thương gia đình, chăm lo cho mẹ, anh chị và các con của anh chu đáo. Có lần tôi hỏi chồng sắp cưới: "Vì sao anh chọn em, khi anh hoàn toàn có thể chọn người trẻ, đẹp hơn, chưa từng có con?". Anh ấy chỉ nói: "Anh muốn yêu thương và chăm sóc em, cả hai con của em - Sushi và Snow". Sự bao dung và kiên nhẫn của bạn trai khiến tôi thực sự rung động.

Nhiều người nghĩ chúng tôi quen và quyết định cưới quá nhanh. Theo tôi, thời gian không nói lên điều gì cả, quan trọng là hai bên có ý thức giữ gìn hạnh phúc. Tôi từng biết những trường hợp hai người yêu nhau vài năm đến chục năm nhưng rồi cũng ly hôn khi về sống chung nhà. Có người gặp nhau vài tháng lại gắn kết bền lâu. Tôi hy vọng cùng anh Mike đi đến cuối cuộc đời.

Bảo Trúc, 40 tuổi, (phải) bên doanh nhân người Đức - Mike, 56 tuổi, và con gái riêng của cô. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Mối quan hệ của chồng sắp cưới và các con của chị như thế nào?



- Hai bé rất thương anh Mike, Snow còn gọi anh là "papa Mike". Snow và Sushi còn nhỏ, chỉ biết nghe mẹ cưới thì vui. Anh ấy chăm sóc cho ba mẹ con tôi chu đáo, đúng với vai trò của một người chồng, người cha đầy trách nhiệm, yêu thương.

Với hai con trai riêng của anh, dù chưa có nhiều thời gian gần gũi, tôi vẫn yêu thương như con của mình. Hai con đã trưởng thành nên sống riêng. Khi các con đặt câu hỏi về mối quan hệ với tôi, anh nhẹ nhàng giải thích. Mọi thứ diễn ra êm đềm.

Sau đám cưới, chúng tôi vẫn giữ nếp sống như trước đây. Cả hai không có khác biệt gì về văn hóa vì tôi và hai con sống ở Đức đã ba năm, quen và thích nghi với lối sống của phương Tây.

- Sau những đổ vỡ, chị rút ra điều gì?

- Thật ra trong hôn nhân, kinh nghiệm không giúp được nhiều, cần yêu thương thật lòng và gìn giữ mỗi ngày. Mỗi bên chỉ cần lơ là, tình cảm có thể lạc hướng bất cứ lúc nào.

Tôi vẫn tin vào hôn nhân sau hai lần đổ vỡ. Tôi chưa bao giờ đánh đồng. Đàn ông tốt vẫn còn rất nhiều, chỉ là mình chưa gặp đúng người mà thôi. Ở tuổi 40, quan niệm về tình yêu của tôi vẫn không thay đổi, hết lòng cho hiện tại. Tương lai được tạo nên từ chính những gì mình đang làm hôm nay.

Bảo Trúc và chồng sắp cưới trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phan Thiết cuối tháng 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Cuộc sống hiện tại ở Đức của chị như thế nào?

- Năm 2022, tôi đưa hai con nhỏ theo chồng cũ sang Đức định cư. Tuy nhiên, hai năm sau, hôn nhân của tôi rạn nứt. Ba năm qua sống ở xứ người, tôi làm mẹ đơn thân, nuôi hai con gái 13 tuổi và bảy tuổi bằng thu nhập từ việc cho thuê nhà ở TP HCM và tiền tiết kiệm. Việc làm mẹ đơn thân ở xứ người có nhiều vất vả nhưng tôi đã vượt qua. Bây giờ tôi không còn một mình nữa, đã có "đồng đội" rồi.

Mỗi ngày tôi dành thời gian đưa hai bé đi học, đến phòng tập gym và theo đuổi khóa học nghề liên quan lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Tôi dự định sau đám cưới sẽ mở spa như một cách bắt đầu lại mọi thứ. Hiện tôi chỉ cần bình yên, hạnh phúc. Với tôi, chỉ cần có tình thương là đủ cho một mái ấm.

Bảo Trúc sinh năm 1986, quê ở Bạc Liêu (Cà Mau mới). Cô là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn TP HCM và màn ảnh Việt, từng đóng các phim như Người mẫu, Cột mốc 23, Lấy chồng sớm làm gì, Giá của nụ cười. Chồng sắp cưới của diễn viên kinh doanh bất động sản và mở phòng gym. Anh có hai con nhưng chưa từng kết hôn.

Hoàng Dung