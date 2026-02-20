Bảo Trúc sắp cưới lần ba

Diễn viên Bảo Trúc, 40 tuổi, nhận lời cầu hôn của doanh nhân người Đức - Mike, 56 tuổi - sau ba tháng hẹn hò, sẽ làm đám cưới vào tháng 7.

Người đẹp cho biết bất ngờ khi bạn trai ngỏ lời hỏi cưới dù từng xác định không làm lễ rình rang. Tuy nhiên, trước sự chân thành của bạn trai, người đẹp đồng ý và cùng lên kế hoạch cho đám cưới tại Việt Nam vào tháng 7. Họ sẽ về nước vào tháng 4 để chốt địa điểm làm tiệc trên bãi biển. Cô dự định tổ chức hôn lễ ấm cúng với vài chục người gồm người thân, bạn bè.

Mike chưa từng kết hôn nhưng có hai con trai 18 tuổi và 15 tuổi, còn cô nuôi hai con gái 13 tuổi và bảy tuổi.

Bảo Trúc và bạn trai chụp bộ ảnh kỷ niệm trong áo dài truyền thống người Việt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối năm 2025, người yêu theo Bảo Trúc về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè của cô. Trước đó, diễn viên đã ra mắt người thân của bạn trai ở Đức. Điều hạnh phúc nhất với cô là được bố mẹ và các con ủng hộ mối quan hệ tình cảm này.

"Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, tôi tìm được điểm tựa vững chắc cho mình. Bên anh ấy, tôi thấy thoải mái, bình an", diễn viên nói. Cô cho biết hiện học tiếng và lấy bằng để mở spa sau khi kết hôn.

Năm 2022, Bảo Trúc đưa hai con nhỏ theo chồng cũ sang Đức định cư. Tuy nhiên, hai năm sau, hôn nhân của cô rạn nứt. Ba năm qua sống ở xứ người, cô làm mẹ đơn thân, nuôi hai con bằng thu nhập từ việc cho thuê nhà ở TP HCM và tiền tiết kiệm.

Bảo Trúc sinh năm 1986, quê ở Bạc Liêu (Cà Mau mới). Cô là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn TP HCM và màn ảnh Việt, từng đóng các phim như: Người mẫu, Cột mốc 23, Lấy chồng sớm làm gì, Giá của nụ cười.

Bảo Trúc trong phim "Cột mốc 23" Bảo Trúc trong phim "Cột mốc 23" (2011). Video: YouTube kho phim của Huy

Hoàng Dung