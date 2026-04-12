Bảo Trâm Idol: 'Chồng bao bọc, cho tôi cảm giác vững chãi'

Bảo Trâm - top 3 Vietnam Idol 2012 - cho biết 11 năm kết hôn, luôn có chồng hỗ trợ, tôn trọng công việc và đam mê ca hát của cô.

Ca sĩ nói về công việc, cuộc sống mới, dịp ra mắt MV Nước mắt hình nhân, ca khúc đánh dấu sự trở lại của cô sau tám năm.

- Những năm qua, vì sao chị chỉ biểu diễn và hiếm ra sản phẩm âm nhạc mới?

- Tôi vẫn sống tốt với nghề nhờ tham gia nhiều chương trình, cộng tác với các đài truyền hình. Ngoài nhạc tình, tôi hát dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng và khá đắt show. Sau Vietnam Idol và hit Chỉ còn những mùa nhớ, tôi rơi vào trạng thái mông lung, không hiểu thị trường, không biết mình phải theo đuổi dòng nhạc nào.

Tôi thử sức nhiều thứ, hát một số ca khúc vui tươi, thậm chí ra các bản nhạc kèm vũ đạo nhưng không thành công. Tôi từng có một số sản phẩm chất lượng ổn nhưng không biết cách giới thiệu đến khán giả. Vậy nên các ca khúc của tôi phổ biến ở phạm vi nhỏ, chỉ những fan yêu mến và theo dõi lâu dài mới biết.

Vài năm nay, tôi bén duyên với các bài nhạc phim trong Cây táo nở hoa, Cải mả. Tôi nghĩ rằng giọng mình vẫn hợp nhất với những bài hát buồn. Đúng lúc đó, tôi gặp được ca khúc Nước mắt hình nhân, cảm nhận tác phẩm thể hiện đúng giọng hát, phong cách của mình nên quyết định thực hiện MV mới.

Bảo Trâm Idol hát 'Nước mắt hình nhân' MV "Nước mắt hình nhân", ra mắt ngày 1/4, đạt gần 500.000 lượt xem trên YouTube sau 10 ngày.

- Chị nghĩ sao nếu nói Bảo Trâm Idol bỏ lỡ bệ phóng tốt từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, khiến tên tuổi dần chìm xuống?

- Tôi vốn là dân ngoại đạo. Khi đăng ký thi, tôi là sinh viên năm ba Đại học Kinh tế quốc dân, đặt mục tiêu làm đẹp hồ sơ xin học bổng. Tôi được vé qua vòng một rồi vào top 32, top 16 và cuối cùng là top 3. Sau chương trình, khi có một lượng khán giả theo dõi nhất định, tôi muốn thử sức nên xin bố mẹ ở lại TP HCM lập nghiệp. Tuy nhiên, lúc ấy tôi còn non nớt, không quen với nhịp sống, cách làm việc ở môi trường mới và luôn cảm thấy tự ti, lạc lõng. Tôi không nắm được cách thức để một ca sĩ có thể tồn tại trong showbiz. Ngoài việc đi hát ở một số phòng trà, thời gian ấy, tôi không có ca khúc nào đáng nhớ. Tôi không biết phải gặp ai để tìm bài hát, nhờ người phối khí ra sao, khi có sản phẩm thì truyền thông thế nào. Sau nửa năm ở TP HCM, tôi chán nản và trở về Hà Nội.

Ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ đến với tôi là sự tình cờ và may mắn. Khi ấy, một người quen có biết đến giọng hát tôi qua chương trình Vietnam Idol, kết nối tôi với tác giả Minh Min. Khi nghe qua, tôi lập tức yêu thích và quyết định thu âm. Nguyễn Trần Trung Quân là giới thiệu tôi với nhạc sĩ Khắc Hưng để nhờ anh phối khí. Sau chương trình Bài hát Việt, ca khúc được nhiều khán giả biết đến. Mọi thứ đều do bạn bè giúp đỡ tôi từ đầu đến cuối. Nhưng có lẽ ông trời muốn tôi bước chậm lại và hiểu rõ bản thân hơn nên mọi thứ sau đó dần lắng xuống.

Bảo Trâm Idol hát 'Chỉ còn những mùa nhớ' Ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ".

- Kết hôn ở khá sớm ở tuổi 24, chị được chồng ủng hộ thế nào trong sự nghiệp?

- Sự ủng hộ và động viên của anh góp phần giúp tôi duy trì tình yêu âm nhạc. Anh luôn mong tôi được làm điều mình thích và thành công với con đường đã chọn. Khi tôi đi diễn hay đóng những cảnh tình cảm trong MV, tôi nghĩ người đàn ông cũng có chút "gợn". Nhưng quan trọng là chồng tôi vẫn hiểu tính chất công việc của vợ nên không ghen tuông vô cớ.

Còn ở vị trí người vợ, tôi vẫn thể hiện một chút ghen. Không phải để kiểm soát mà để người đàn ông biết rằng mình quan tâm. Là phụ nữ, đôi khi chỉ cần biểu hiện vừa đủ thôi, không gây áp lực hay căng thẳng, nhưng vẫn đủ để nửa kia hiểu rằng mình luôn để ý và trân trọng mối quan hệ này.

Bảo Trâm Idol ở tuổi 35. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- 11 năm chung sống, điều gì kết nối chị và ông xã?

- Tôi là người dịu dàng nhưng cũng hay vui buồn vô cớ, sống cảm tính. Anh ấy giúp tôi cân bằng cảm xúc. Chồng tôi là chàng trai gốc Hà Nội lịch sự, tử tế. Anh làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, yêu thiên nhiên, dịu dàng với mọi thứ xung quanh. Anh ấy bao bọc, cho tôi cảm giác vững chãi. Tôi nghĩ rằng với một người phụ nữ, như vậy là đủ.

Cả hai hòa hợp bởi tôi cảm thấy an toàn còn chồng cảm thấy mới mẻ. Anh không đoán được những suy nghĩ, hành động của vợ nên luôn ở trong trạng thái muốn chinh phục, nắm bắt. Chẳng hạn, có những lúc anh kể một câu chuyện với suy nghĩ vợ sẽ đồng tình nhưng không ngờ tôi lại đưa ra quan điểm ngược lại. Sống với tôi, anh ấy cũng quen với việc tôi chỉ xinh đẹp khi đứng trên sân khấu thôi còn lúc ở nhà, tôi cũng chỉ là một người vợ, người mẹ bình thường. Tôi thấy phụ nữ không cần quá áp lực về việc lúc nào cũng phải đẹp trong mắt chồng.

Chúng tôi ít mâu thuẫn bởi trong gia đình tôi, vợ luôn đúng. Ngoài ra, trong các cuộc hôn nhân, nền tảng, sự ủng hộ của gia đình, vấn đề môn đăng hộ đối cũng là yếu tố quan trọng. Khi hai người cùng lớn lên trong môi trường tương đồng, họ có cách nhìn nhận về thế giới, nhân sinh giống nhau. Nếu bố mẹ chồng có thể thông cảm cho con dâu, cuộc hôn nhân ấy sẽ càng êm đẹp. Hơn 10 năm chúng tôi cưới nhau, chồng chưa bao giờ phải đứng ra phân xử giữa vợ và mẹ. Bố mẹ chồng tôi có quan điểm: Nếu hai con bất hòa, ông bà sẽ mắng con trai và bênh con dâu.

Ca sĩ bên chồng và hai con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Hành động lãng mạn nhất ông xã từng dành cho chị là gì?

- Trong một chương trình, chồng tôi đã bí mật gửi video, nói những lời yêu thương dành cho tôi và các con. Khi xem, tôi đã bật khóc ngay trên sóng. Với tôi, việc một người không chỉ thể hiện bằng hành động mà còn nói ra được lời yêu thương là điều rất đáng trân trọng. Anh ấy không phải kiểu người hay tặng hoa hay quà cáp thường xuyên. Anh sống khá thực tế nhưng lại luôn quan tâm theo cách rất riêng. Ví dụ như anh thích nhìn thấy tôi cắm hoa, trang trí cho tổ ấm, vun vén gia đình hơn là những thứ hình thức khác.

Về con cái, với kinh nghiệm từng làm trong ngành giáo dục, anh hỗ trợ tôi nhiều trong cách nuôi dạy hai bé Kem, tám tuổi và Ốc, sáu tuổi. Tuy nhiên, anh vẫn chiều con còn tôi lại là người nghiêm khắc. Chúng tôi không định hướng cho các bé theo đuổi lĩnh vực gì cụ thể mà để con tự do khám phá, bộc lộ năng khiếu một cách thoải mái. Tôi muốn con trải nghiệm nhiều điều trước khi thực sự tìm ra thứ mình yêu thích và theo đuổi.

Bảo Trâm Idol tên thật là Nguyễn Thị Bảo Trâm, sinh năm 1991 ở Bắc Giang. Cô được biết đến khi vào top 3 Vietnam Idol 2012, cùng quán quân Ya Suy và á quân Hoàng Quyên. Ngay từ những vòng đầu cuộc thi, ca sĩ gây ấn tượng với ngoại hình dễ thương cùng giọng hát giàu cảm xúc. Sau chương trình, cô theo đuổi nhiều dòng nhạc như pop, ballad, blues và jazz. Một số ca khúc nổi bật của cô gồm Lạc mất em bây giờ, Sẽ thôi chờ mong. Năm 2015, cô kết hôn với ông xã Hải Linh.

Hà Thu