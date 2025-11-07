Bảo tồn nghề dệt vải gai dầu của người H'Mông

PNJ đồng hành Hemp Journey - dự án bảo tồn nghề dệt vải gai dầu truyền thống của người H'Mông tại Tuyên Quang, góp phần tạo sinh kế cho phụ nữ vùng cao.

Công trình Nhà cộng đồng dệt vải gai dầu thuộc dự án Hemp Journey vừa khởi công sáng 5/11, tại thôn Sán Séo Tỷ, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang, mở ra hành trình bảo tồn nghề dệt vải gai dầu truyền thống.

Đại diện PNJ cùng các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công Nhà cộng đồng dệt vải gai dầu. Ảnh: Ban tổ chức

Giai đoạn đầu, dự án dự kiến hỗ trợ 7-10 gia đình H'Mông ở thôn Sán Séo Tỷ tham gia mô hình hợp tác xã dệt vải. Nơi đây vốn có địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi, thời tiết khắc nghiệt và kinh tế người dân khó khăn thuộc top đầu của tỉnh.

Sang năm 2026, ban tổ chức dự tính mở rộng quy mô 15-20 hộ, tạo việc làm ổn định, thúc đẩy du lịch trải nghiệm và kết nối sản phẩm thủ công vùng cao với thị trường. Mô hình được dự kiến nhân rộng sang địa phương khác, góp phần giảm nghèo, trao quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế xanh.

Dự án Hemp Journey nhất quán với chiến lược CSR "Sống đẹp" của PNJ gồm: trao quyền cho phụ nữ; kể câu chuyện về sự tử tế; bàn tay lao động và hành trình sống đẹp giữa thiên nhiên và cộng đồng.

"Dự án ghi nhận nỗ lực kiến tạo hệ sinh thái CSR mở của PNJ - nơi doanh nghiệp lớn tiếp sức thế hệ trẻ hành động vì cộng đồng. Cuộc hợp tác cũng phản ánh tinh thần ESG của chúng tôi: "Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống một cách bền vững", đại diện đơn vị cho hay.

Dệt vải gai dầu là nét văn hóa truyền thống của đồng bào H'Mông. Ảnh: Ban tổ chức

Theo đó, dự án sẽ triển khai ba hướng tác động trọng tâm nhằm tạo giá trị bền vững cho cộng đồng vùng cao. Đầu tiên là hỗ trợ các hộ dân H'Mông tham gia hợp tác xã dệt vải gai dầu, qua đó cải thiện thu nhập, tiếp cận thị trường và từng bước hình thành thương hiệu cho sản phẩm thủ công địa phương.

Tiếp đến, dự án bảo tồn văn hóa bằng cách phục dựng nghề dệt cổ truyền, gìn bản sắc dân tộc, đồng thời phát triển không gian sinh hoạt văn hóa - du lịch để nghề truyền thống tiếp tục được duy trì trong đời sống đương đại.

Thứ ba, PNJ cùng các đối tác đặt nền tảng cho tác động dài hạn, dự kiến nhân rộng mô hình hợp tác xã, góp phần giảm nghèo bền vững, trao quyền kinh tế.

"Qua Hemp Journey, chúng tôi kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế, gắn kết trách nhiệm xã hội với bảo tồn di sản Việt Nam, từ đó biến giá trị văn hóa truyền thống thành động lực cho thời trang bền vững đậm bản sắc Việt," đại diện PNJ lý giải.

Với người dân tộc thiểu số, hemp (gai dầu) là loại cây quý, có ở mọi nơi. Họ thường diện trang phục từ chất liệu hemp mỗi dịp lễ tết, làm của hồi môn, đám cưới... Do đó, Hemp Ơi ra đời, đặt mục tiêu đưa sản phẩm dệt thủ công đến gần mọi người.

Dự án góp phần cải thiện sinh kế cho phụ nữ vùng cao. Ảnh: Ban tổ chức

Hơn 37 năm hoạt động, PNJ còn tiên phong lĩnh vực lifestyle - tôn vinh vẻ đẹp qua sản phẩm, dịch vụ, sự sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Doanh nghiệp từng thành công với chuỗi dự án Siêu thị mini 0 đồng, Giấc Mơ Lọ Lem, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam, Đồng hành vượt cạn đến Gia đình trẻ hạnh phúc...

"Chúng tôi đề cao trách nhiệm xã hội, đồng thời nỗ lực kiến tạo hệ sinh thái bền vững, lấy con người làm trung tâm. Mỗi hoạt động đều phản ánh triết lý: 'Đặt lợi ích xã hội và lợi ích khách hàng vào lợi ích doanh nghiệp', hiện thực hóa sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp con người, cuộc sống", đại diện PNJ nói thêm.

Hemp Oi khởi xướng sáng kiến Hemp Journey từ năm nay, với sự đồng hành của PNJ, Land Rover, UniMedia, DKO Architecture và đại sứ Bùi Xuân Hạnh. Hợp tác xã dệt vải và Nhà sinh hoạt cộng đồng lần lượt được xây dựng tại xã Khâu Vai, Tuyên Quang, tạo không gian để phụ nữ địa phương gìn giữ nghề truyền thống, phát triển du lịch văn hóa gắn với sinh kế bền vững.

Chuỗi hoạt động gồm: đấu giá nghệ thuật, triển lãm chất liệu hemp, chương trình trải nghiệm tại Tuyên Quang, lễ khởi công Nhà cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, ý thức bảo tồn di sản và giới thiệu hemp như chất liệu thân thiện môi trường.

Phú Cát