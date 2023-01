Bảo Tín Minh Châu ra mắt vàng, trang sức ngày Thần Tài

Bảo Tín Minh Châu ra mắt các sản phẩm vàng, trang sức mang ý nghĩa may mắn và tặng voucher mua hàng giảm đến 15% dành cho khách hàng.

Mua vàng đón lộc thần tài ngày mùng 10 tháng Giêng trở thành nét đẹp văn hóa của người dân từ nhiều năm nay. Vàng không đơn thuần chỉ là tài sản mang giá trị tích lũy, đầu tư an toàn, dễ dàng thanh khoản mà rước vàng ngày vía Thần Tài còn giúp đón nhận trọn vẹn Phúc - Lộc - Tài - An - Thọ - Phát cho một năm mới vạn sự hanh thông, mọi điều như ý.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng lấy may ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) và dịp đầu năm nay, Bảo Tín Minh Châu sáng tạo và chế tác nhiều sản phẩm vàng và trang sức đặc sắc 14K, 18K, 24K, theo xu hướng của năm 2023 để khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và hạng mức tài chính.

Sản phẩm vàng hình mèo Thần Tài mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng cho năm mới. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Vàng Thần tài, linh vật vàng may mắn của năm gồm: tượng vàng Thần tài - thịnh vượng, cát tường; tượng vàng Phúc - Lộc - Thọ; tượng Phật bà quan âm; tượng phật Di lặc; tượng Mèo thần tài chiêu tài hút lộc; tượng linh giáp (12 con giáp); cây kim tiền; đĩnh vàng tài lộc... Tất cả ược chế tác từ chất liệu vàng Rồng Thăng Long 99.9, 999.9 chất lượng quốc tế, dễ dàng thanh khoản.

Bộ sưu tập trang sức 14K, 18K, 24K thời trang, rạng ngời năm mới gồm: các trang sức họa tiết thiên nhiên, tươi vui rạng rỡ như: nhẫn, vòng, dây chuyền, bông tai kết hoa, điểm đá ngọc... giúp chủ nhân rạng ngời khơi tài lộc dịp đầu năm mới.

Bộ sưu tập trang sức vàng bằng chất liệu vàng Rồng Thăng Long 99.9, 999.9, họa tiết theo xu hướng được nhiều người yêu thích như: nhẫn kim tiền, nhẫn kiểu cho nữ; nhẫn phúc lộc thọ cho nam giới; dây tết charm gắn các loại hoa sen, tỳ hưu, đĩnh vàng, chuỗi ngọc gắn charm, vòng, lắc tay gắn charm bi phay... mang chủ đề chiêu tài, hút lộc, may mắn.

Bộ trang sức trang sức gắn đá ngọc quý phong thủy may mắn, tài lộc: Với vẻ đẹp lấp lánh từ thiên nhiên, đá ngọc quý phong thủy hàm chứa nguồn năng lượng tốt lành của đất trời, qua hàng nghìn năm kiến tạo, có tác động tích cực tới sức khỏe, tài lộc và công danh của chủ nhân. Vì thế, dịp đầu năm mới, nhiều khách hàng, người làm kinh doanh buôn bán... lựa chọn cho mình một chiếc nhẫn đá quý, hay dây chuyền, hoa tai gắn đá quý để vừa diện đẹp sang vừa làm vật may mắn khai lộc đầu năm.

Nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long 999.9 mang ý nghĩa may mắn, phát tài.

Bộ trang sức trang sức gắn đá ngọc quý phong thủy may mắn, tài lộc. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Đặc biệt, đáp lại niềm mong đợi của đông đảo khách hàng mua vàng Rồng Thăng Long trong ngày vía thần tài, năm nay Bảo Tín Minh Châu chuẩn bị số lượng lớn nhẫn tròn trơn vàng Rồng Thăng Long, quà mừng vàng bằng chất liệu vàng Rồng Thăng Long 999.9 chất lượng quốc tế, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị, thanh khoản dễ dàng.

Bảo Tín Minh Châu có 6 bản vị vàng Rồng Thăng Long: 0,5 chỉ - Sinh sôi tài lộc; 1 chỉ - Khởi đầu may mắn; 2 chỉ - Song hỷ phát tài; 3 chỉ - Phát tài, bền vững; 5 chỉ - Quyền lực và sự trường thọ; 10 chỉ - Đại phúc lộc, viên mãn, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua vàng lấy may của người tiêu dùng dịp đón lộc thần tài đầu năm 2023.

Các sản phẩm vàng và trang sức chủ đề Thần tài của Bảo Tín Minh Châu năm nay có đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và trọng lượng, tương ứng nhiều mức giá để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Vàng, trang sức được chế tác tinh xảo, chất lượng cao, giàu giá trị lịch sử văn hóa, tâm linh may mắn rất phù hợp để làm đẹp, cầu may cho cả năm may mắn, phát tài.

Hứa hẹn một mùa thần tài sôi động và nhiều may mắn, Bảo Tín Minh Châu cũng mang đến nhiều trải nghiệm hái lộc thú vị như: tặng bật lửa đỏ, diêm muối, lì xì đỏ may mắn, cốc sứ cao cấp... để khách hàng mang thêm lộc về nhà.

Sản phẩm trang sức sang trọng và quý phái biểu thị sự may mắn. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Ngoài ra, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được voucher mua hàng với ưu đãi: giảm 3% trang sức vàng tây, nhẫn cưới; 6% trang sức gắn đá ngọc quý; 3% trang sức kim cương, ổ kim cương và giảm 2% kim cương viên rời; 15% tiền công chế tác và 4% đá ngọc quý gắn trên trang sức chất liệu bằng vàng rồng Thăng Long 999.9, 99.9. Khách hàng còn được giảm 8% trang sức Bạc; 10% chênh lệch mua vào - bán ra khi mua sản phẩm vàng rồng Thăng Long.

Để khách hàng không phải xếp hàng chờ đợi lâu, ngày Thần Tài năm nay, khách hàng có thể đặt mua trước vàng của Bảo Tín Minh Châu và thanh toán online tiện lợi tại ruoclocthantai.btmc.vn. Thời gian đặt hàng, từ ngày 11/1 đến hết ngày 30/1 (tức từ 20/12/2022 đến mùng 9/1/2023 Âm lịch).

(Nguồn: Bảo Tín Minh Châu)