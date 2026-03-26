Bảo Tín Minh Châu giao dịch trở lại

Sau khi đóng cửa chiều 25/3 để phục vụ cho công tác kiểm tra của cơ quan chức năng, Bảo Tín Minh Châu sẽ mở cửa trở lại từ 12h ngày 26/3.

23h30' ngày 25/3, gần nửa ngày sau khi các cửa hàng tại Hà Nội phải ngưng giao dịch, Bảo Tín Minh Châu chính thức lên tiếng. Đơn vị này cho biết các cửa hàng tạm ngưng giao dịch trong buổi chiều để phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ thông tin. Cụ thể là "thông tin" gì chưa được nhà vàng này đề cập.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, người lao động, công ty cho hay sẽ mở cửa giao dịch trở lại từ 12h ngày 26/3.

Bên cạnh đó, Bảo Tín Minh Châu cũng cam kết đầy đủ các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng khi bán ra cho khách hàng, theo đúng quy định của pháp luật.

Thông cáo trên được ký bởi bà Phạm Lan Anh, Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật công ty. Sinh năm 1976, bà Lan Anh trở thành Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật từ tháng 10/2024. Trước đó, người giữ vị trí này là ông Vũ Minh Châu, nhà sáng lập thương hiệu.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 29 Trần Nhân Tông đóng cửa chiều 25/3. Ảnh: Trọng Hiếu

Chiều 25/3, lực lượng công an, cảnh sát đã xuất hiện tại 3 điểm mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu. Các cửa hàng trên phố Cầu Giấy, Trần Nhân Tông của thương hiệu sau đó đều đóng cửa cuốn, tạm dừng giao dịch. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã đưa ra nhiều thùng tài liệu dán niêm phong, đưa lên nhiều lượt ôtô chờ sẵn.

Các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Đây là một thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Doanh nhân này là con trai cả của bà Lương Thị Điểm, chủ cửa hàng vàng Bảo Tín nổi tiếng một thời tại Hà Nội.

Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1 năm nay. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần.

Hiện, thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Hàng ngày, công ty này vẫn đón tiếp hàng trăm lượt khách đến giao dịch. Cảnh dòng người xếp hàng tại đây để mua bán vàng diễn ra thường xuyên.

Trọng Hiếu