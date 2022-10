Bảo Tín Mạnh Hải ưu đãi trang sức dịp 20/10

Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải ưu đãi đến 20% trang sức, tặng mã số tham gia vòng quay may mắn trúng ba Iphone 14 Promax... nhân ngày 20/10.

Nhằm tri ân, tôn vinh chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, doanh nghiệp thực hiện chiến dịch "Just for her", hướng đến thông điệp: "Mỗi phụ nữ là điều tuyệt vời của tạo hóa, là dấu ấn, cá tính riêng biệt".

Từ ngày 7/10 đến 31/10, thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi sâu. Cụ thể, giảm tới 20% khi mua combo trang sức Hàn Quốc; 15% cho vàng tây đá màu; 8% trang sức Italy 10K; 5% cho mẫu mã Italy 18K.

Thương hiệu đa dạng mẫu mã trang sức, phù hợp nhiều đối tượng.

Khách còn được tặng mã số tham gia vòng quay may mắn trúng ba Iphone 14 Promax, 10 bộ trang sức cùng hàng nghìn quà tặng khác... Theo đó, với đơn trang sức dưới 10 triệu đồng, khách nhận một mã; trên 10 triệu tặng hai mã; hơn 20 triệu đồng nhận ba mã.

Với đơn hàng tích trữ: dưới 10 chỉ được tặng một mã, trên 10 chỉ nhận hai mã. Chương trình quay số may mắn livestream trên Fanpage Bảo Tín Mạnh Hải vào 10n30 ngày 2/11. Doanh nghiệp sẽ công bố kết quả trên website, Fanpage và liên hệ người trúng giải.

Ngoài ra, khi mua hàng trong 3 ngày từ 18/10 đến 20/10, giới mộ điệu trang sức nhận ngay bộ cốc sứ đế điện cao cấp (áp dụng cho hóa đơn từ hai đồng triệu đồng).

Một trong những món quà trang sức vàng giá từ một triệu đồng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chọn trang sức làm quà tặng 20/10, đơn vị ra mắt nhiều mẫu thời trang, hiện đại với xu hướng tinh giản.

"Chìa khóa của trang sức tinh giản là đường nét thanh mảnh, sạch sẽ, giữ tổng thể diện mạo trông đơn giản. Với kích thước nhỏ, những phụ kiện theo xu hướng này dễ đeo và có thể dùng hàng ngày", đại diện nhãn hàng chia sẻ

Tín đồ thời trang có thể tham khảo loạt dây chuyền, khuyên tai, nhẫn kiểu dáng độc lạ như hình trái tim đôi, họa tiết lồng trái tim... mang thông điệp yêu thương. Theo đại diện doanh nghiệp, vẻ sống động, nét mềm mại của từng thiết kế không chỉ tô điểm trang phục, mà còn tôn sắc vóc phụ nữ Việt.

Tôn vẻ đẹp phụ nữ Việt là mong muốn của doanh nghiệp trang sức.

Vạn Phát (ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải)