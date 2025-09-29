Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ đồng vào công ty tài sản mã hóa

Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ đồng, tương ứng nắm 10% cổ phần của Vimexchange - doanh nghiệp mới thành lập kinh doanh tiền và tài sản mã hóa.

Thông tin trên được nêu trong bản đăng ký thành lập mới của Công ty cổ phần Kinh doanh và Tài sản mã hóa Vimexchange. Bảo Tín Mạnh Hải - doanh nghiệp thành lập năm 1992 kinh doanh vàng bạc đá quý với 11 cửa hàng tại miền Bắc - góp 1.000 tỷ đồng vào Vimexchange.

Vimexchange có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, với ngành nghề chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản... Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Ngoài Bảo Tín Mạnh Hải, công ty trong lĩnh vực tài sản mã hóa này còn có 7 cổ đông sáng lập khác. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group, vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, thành lập 2009) sở hữu 50% vốn, tương đương số vốn góp 5.000 tỷ đồng.

Chứng khoán Hòa Bình, Đầu tư và Phát triển Hòa Bình, Tiên Sa, Đầu tư Phát triển Việt Nam, Vimedimex 2 và Quản lý quỹ Quốc tế cũng là những cái tên có trong cơ cấu cổ đông của Vimexchange.

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới. Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, ít nhất 65% cổ phần do các tổ chức nắm giữ. Trong đó, 35% vốn do hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Thời gian qua, nhiều công ty, ngân hàng đã công bố kế hoạch tham gia mảng tài sản số. Loạt công ty chứng khoán như HDBS, SSI, VPBankS, VIX hay TCBS góp vốn để thành lập các doanh nghiệp vận hành sàn tài sản mã hóa. Ngân hàng Quân đội (MB) cũng tham gia thị trường này khi ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu - đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ công ty phân tích Chainalysis cho thấy dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 đạt trên 105 tỷ USD với lợi nhuận tạo ra gần 1,2 tỷ USD (2023). Còn theo báo cáo của Triple-A năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền số. Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba quốc gia đứng đầu về chỉ số chấp nhận crypto theo dữ liệu của công ty phân tích Chainalysis, với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần so với trung bình toàn cầu.

Trọng Hiếu