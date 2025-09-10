Báo tin giả để 'kiểm tra' đường dây nóng của Bộ Công an

Hà TĩnhNam thanh niên bị phạt 2,5 triệu đồng vì báo tin giả cảnh sát giao thông nhận tiền bỏ qua vi phạm, với mục đích kiểm tra "đường dây nóng có hoạt động hay không".

Quyết định xử phạt do Công an phường Vũng Áng ban hành, công bố ngày 10/9, căn cứ Nghị định 144/2021.

Trước đó, ngày 4/7, nam thanh niên 28 tuổi gọi điện thoại đến đường dây nóng của Bộ Công an, phản ánh đang di chuyển trên đường thì bị tổ cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, có hành vi nhận tiền, bỏ qua lỗi vi phạm của mình.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức xác minh, khẳng định không có nội dung như phản ánh.

Được mời làm việc, nam thanh niên thừa nhận đã báo tin giả đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an với mục đích để xác định xem "đường dây nóng có hoạt động hay không và cơ quan chức năng có vào cuộc để xác minh hay không".

