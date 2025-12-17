Báo tin cháy giả để trêu công an

An GiangNguyễn Hoàng Sơn, 18 tuổi, bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng vì báo tin giả "kho trấu cháy" với mục đích trêu trọc lực lượng công an.

Quyết định xử phạt về hành vi Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do Công an phường xã Nhơn Mỹ ban hành, căn cứ Nghị định 144/2021.

Nguyễn Hoàng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 2/12, Sơn gọi điện đến Công an xã Nhơn Mỹ thông báo kho trấu tại ấp Nhơn An xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chức năng và các phương tiện được huy động đến hiện trường nhưng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của vụ cháy. Sơn thừa nhận đã bịa đặt thông tin với mục đích trêu chọc lực lượng công an.

Công an địa phương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, không bịa đặt hoặc tung tin giả gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và làm lãng phí nguồn lực của lực lượng chức năng.

An Minh - Bình An