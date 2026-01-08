'Bảo Tín An Lạc - Linh Ngọc' mở ra nhiều góc nhìn về văn hóa tưởng niệm

Cuốn sách "Bảo Tín An Lạc - Linh Ngọc" tiếp cận văn hóa tưởng niệm từ góc nhìn liên ngành, kết hợp văn hóa tâm linh, khoa học và bối cảnh xã hội hiện đại.

Ngày 27/12/2025, Công ty CP Bảo Tín An Lạc đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách này. Tại đây, hơn 400 cuốn sách được đăng ký sở hữu.

Theo nhóm tác giả của Công ty CP Bảo Tín An Lạc, cuốn sách gợi mở những lựa chọn nhân văn trong cách con người đối diện với sự mất mát. Ấn phẩm chia sẻ về biểu tượng tưởng niệm, phản ánh nhu cầu ngày càng rõ nét của con người hiện đại trong việc gìn giữ sự hiện hữu tinh thần của người đã khuất.

"Khi hỏa táng trở thành lựa chọn phổ biến tại các đô thị lớn, câu hỏi không còn là 'chôn cất hay không', mà là lưu giữ ký ức và kết nối thế hệ bằng cách nào", đại diện nhóm nói.

Lễ ra mắt sách "Bảo Tín An Lạc - Linh Ngọc". Ảnh: Công ty CP Bảo Tín An Lạc

Nhà báo Đinh Ngọc Dương - Chủ biên cuốn sách cũng cho biết, quá trình nghiên cứu bắt đầu từ việc tìm hiểu ý nghĩa của Xá lợi trong Phật giáo. Điều này là minh chứng cho sự hiện hữu lịch sử của con người, không phải một hiện tượng tâm linh. Từ góc nhìn đó, nhóm tác giả mở rộng khái niệm sang "Linh Ngọc" như một cách gọi khiêm nhường, phù hợp với đời sống đương đại.

Trong buổi lễ ra mắt, nhóm tác giả nhấn mạnh yếu tố khoa học của quá trình "ngọc hóa" tro cốt. Sau khi hỏa táng, với thành phần chính là canxi phốt phát và một số khoáng chất, tro cốt sẽ được xử lý để loại bỏ tạp chất, sau đó trải qua quá trình nén và kết tinh ở điều kiện nhiệt độ, áp suất cao nhằm tạo thành tinh thể ổn định, gọi Linh Ngọc.

Yếu tố khoa học đóng vai trò nền tảng trong việc giúp xã hội tiếp cận hình thức này, chủ biên Đinh Ngọc Dương nhận định. "Ngọc hóa là quá trình xử lý vật chất dựa trên các nguyên lý vật lý và hóa học được ứng dụng tại nhiều quốc gia như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước phương Tây; đảm bảo tính minh bạch. Giá trị tinh thần nằm ở cách con người lựa chọn tưởng niệm".

Theo đó, việc trình bày rõ ràng quy trình công nghệ trong cuốn sách là điều kiện cần để tránh những hiểu lầm hoặc kỳ vọng sai lệch khi tiếp cận một khái niệm mới liên quan đến tâm linh.

Nhóm tác giả cuốn sách Linh Ngọc thuộc Công ty CP Bảo Tín An Lạc nhận hoa chúc mừng cuốn sách ra mắt. Ảnh: Công ty CP Bảo Tín An Lạc

Ở góc độ xã hội, PGS. TS. Vũ Văn Phúc - Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng các hình thức tưởng niệm mới cần được đặt trong mạch tiếp nối của đạo hiếu truyền thống. Theo ông, vấn đề nằm ở cách người ở lại duy trì sự kết nối tinh thần với người đã khuất và truyền lại ký ức gia đình cho thế hệ sau.

"Nếu được tiếp cận đúng đắn, những biểu tượng tưởng niệm như Linh Ngọc có thể trở thành phương tiện giáo dục giá trị và truyền thống gia đình, thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam", ông nói thêm.

Cuộc tọa đàm xoay quanh ba trụ cột chính của cuốn sách: văn hóa tâm Linh, trí tuệ và khoa học Công nghệ. Ảnh: Công ty CP Bảo Tín An Lạc

Ngoài ra, cuốn sách "Bảo Tín An Lạc - Linh Ngọc" khẳng định rằng đây sẽ là xu hướng phổ biến trong tương lai gần. Thay vào đó, nhóm tác giả đặt vấn đề như một cuộc đối thoại về bài toán: xã hội hiện đại cần thêm những lựa chọn nào để con người đối diện với sự mất mát một cách nhân văn, phù hợp với điều kiện sống mới, đồng thời, vẫn giữ chiều sâu văn hóa.

Thiên Minh