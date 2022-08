Bảo Thy tút tát nhan sắc chuẩn bị tái xuất showbiz

Ca sĩ Bảo Thy lên kế hoạch tút lại nhan sắc để tái xuất showbiz Việt sau thời gian thực hiện nhiệm vụ mẹ bỉm sữa.

Sau khi kết hôn cùng bạn trai là doanh nhân Phan Lĩnh, ca sĩ Bảo Thy sinh cậu con trai kháu khỉnh. Suốt thời gian đó, giọng ca "Công chúa bong bóng" gần như vắng bóng ở showbiz Việt. Cô dành thời gian để tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh. Trong thời gian gần 4 năm sau kết hôn, Bảo Thy vấp phải nhiều tin đồn đã giải nghệ.

Gần đây, người hâm mộ bất ngờ vì Bảo Thy bắt đầu trở lại bằng việc, tham gia các gameshow và các sự kiện giải trí. Điều đặc biệt hơn, với lần trở lại này, nữ ca sĩ có sự thăng hạng nhan sắc rõ rệt.

Được biết, để chuẩn bị quay lại với sân khấu, Bảo Thy đã "đại tu" nhan sắc ở viện thẩm mỹ có tiếng trong giới showbiz, Lavender By Chang. Đây là địa chỉ làm đẹp quen thuộc của nhiều mỹ nhân showbiz như Ngọc Trinh, Trương Ngọc Ánh, Đỗ Mỹ Linh, Giáng My...

Nữ ca sĩ tiết lộ, để chuẩn bị cho màn "tái xuất" showbiz cô đã sử dụng nhiều dịch vụ như trị nám, làm trắng da mặt và tắm trắng body, tất cả đều là công nghệ cao với giá thành đắt đỏ, hiệu quả nhanh mà vẫn an toàn.

"Công chúa bong bóng" lựa chọn viện thẩm mỹ Lavender By Chang để chăm sóc nhan sắc cho ngày trở lại. ẢNh: LTT

Để loại bỏ các vết thâm nám, nếp nhăn xuất hiện sau sinh, nữ ca sĩ đã điều trị bằng công nghệ Laser Pico Pro. Đây là công nghệ từ Mỹ có khả năng xóa nám, an toàn với làn da nhạy cảm. Sau khi điều trị với công nghệ này, làn da của mẹ một con Bảo Thy đã sáng hơn, lỗ chân lông thu nhỏ lại đáng kể.

Bảo Thy sử dụng liệu trình trị nám Laser Pico Pro tại Lavender By Chang. Ảnh: LTT

Chia sẻ về công nghệ trị nám Laser Pico Pro, Bảo Thy nói: "Làm laser xong da ko bị đóng vảy hay bong tróc, mẩn đỏ gì cả, nên Thy ko phải hủy bỏ kế hoạch nào, vẫn hoạt động bình thường, vẫn gặp gỡ mọi người. Sau khoảng 5-6 tuần thì Thy thấy nám mờ gần hết, da cũng bóng hơn, rồi lỗ chân lông cũng nhỏ lại. Khi bác sĩ đi máy trên da là đã cảm thấy da săn lại, căng rõ luôn, đặc biệt là cái phần nếp nhăn đuôi mắt thì mờ hẳn đi."

Đối với tình trạng da khô sần kém mịn mướt, không đều màu, Bảo Thy điều trị bằng công nghệ trắng da mặt Lift White Extra. Công nghệ này có khả năng làm thon gọn, căng bóng khuôn mặt, giúp làn da trắng bật tone nhanh.

Bảo Thy sử dụng công nghệ Lift White Extra. Ảnh: LTT

Sau khi sinh, làn da body của Bảo Thy trở nên khô sần hơn, không còn mịn mướt như xưa. Để xử lý vấn đề này, cô lựa chọn công nghệ tắm trắng Max Steam. Đây là công nghệ tắm trắng sử dụng tinh chất từ noãn thực vật, kết hợp với ánh sáng hồng ngoại Sublight cùng hệ thống áp suất nước Steam Up giúp nhận biết các vùng da tối màu, đánh bật các hắc sắc tố, đưa tinh chất dưỡng da vào sâu bên trong, đem lại hiệu quả nhanh hơn phương pháp bôi thoa thông thường. Không chỉ làm trắng, liệu trình này còn có tác dụng tái tạo da, khiến da trắng khỏe hơn, căng bóng, trẻ trung và rạng rỡ hơn.

"Sau khi tắm trắng cảm giác da không còn sần sùi khô sạm, mềm ẩm trở lại và có độ bóng tự nhiên, không bị nhăn và khô như lúc mới sinh xong. Thy đánh giá công nghệ này khá an toàn, xong mỗi liệu trình, về nhà em bé vẫn ôm mẹ, không có vấn đề gì" – nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo CEO Lý Thùy Chang , người đứng đầu Lavender By Chang các liệu trình làm đẹp mà Bảo Thy lựa chọn là những dịch vụ mới nhất tại Lavender By Chang. Đây đều là những công nghệ làm đẹp an toàn, đánh thức vẻ đẹp tự nhiên, giúp da trắng hơn, ẩm hơn và khỏe hơn, không lo bắt nắng hay đen sạm trở lại.

"Nhan sắc hiện tại của giọng ca "Công chúa bong bóng" thật đúng với câu nói "Gái một con trông mòn con mắt", CEO chia sẻ thêm.

Tiểu Chi