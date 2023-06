Bảo Thy cải thiện vóc dáng sau sinh nhờ Corset Chuẩn

Bảo Thy sử dụng đai latex nịt bụng của thương hiệu Corset Chuẩn trong 6 tháng để hỗ trợ quá trình cải thiện vóc dáng sau sinh.

Gần đây, nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, khi bảo mẫu nghỉ, cô tự chăm sóc con trai con trai Victor. Đây là quãng thời gian quý báu của Bảo Thy khi được gần gũi, hiểu con hơn. Tuy nhiên, Victor rất bám mẹ nên cô thường không có thời gian để tập luyện.

Do đó, cô chăm chỉ sử dụng latex Corset Chuẩn giữ eo. Nữ ca sĩ khẳng định, nhờ đó, vòng hai nhỏ nhắn, cân đối hơn, đồng thời, giúp cô đỡ đau lưng hơn khi bế con. "Tôi luôn khuyên bạn bè xung quanh dùng đai latex này", cô cho biết.

Bảo Thy là đại sứ của thương hiệu Corset Chuẩn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là một người phụ nữ và hoạt động nghệ thuật, cô luôn coi trọng việc chăm sóc bản thân. Cô rất hài lòng với diện mạo hiện tại của mình. "Bí quyết giúp Thy có thêm động lực để dám ăn thêm một chút nhưng vẫn giữ dáng là đeo latex nịt bụng. Nhờ vậy, vóc dáng sau khi sinh của tôi nhanh chóng được lấy lại, tự tin, thoải mái bước ra đường", cô nói thêm.

Về cảm giác khi đeo latex nịt bụng Corset Chuẩn, sau 6 tháng sử dụng, giọng cao "Công chú bong bóng" kể lại, khi lần đầu xỏ chiếc latex vào, cô phải hơi hóp bụng nhẹ. Tuy nhiên, sau đó, trong mọi cử động, hoạt động hàng ngày, cô đều thấy thoải mái.

Bảo Thy dùng đai latex để định hình eo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đai định hình latex (Latex waist trainer) có cấu trúc khung thép dựa trên đặc điểm khung người châu Á. Bên cạnh đó, sản phẩm được làm từ màng cao su non hạt mật độ thấp giúp thông hơi thoáng khí, co giãn nhưng vẫn đảm bảo lực siết. Phần khung có 25 thanh thép non xoắn xương cá linh hoạt.

"Ngoài ra, sản phẩm cố định lưng thẳng hơn như latex công nghệ cao của thương hiệu có thể hỗ trợ giảm hội chứng đau lưng sau sinh, giảm áp lực cuộc sống khi ngồi cho con bú", đại diện Corset Chuẩn khẳng định.

Bảo Thy sử dụng đai latex khi tập thể dục. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo công bố của hãng, tuổi thọ của một chiếc latex là hai năm sử dụng. Sau thời gian này, Corset chuẩn khuyến khích người dùng nên thay sản phẩm mới để đảm bảo độ đàn hồi.

Bảo Thy hạ sinh con trai đầu lòng và trở lại với đại sứ của thương hiệu Corset Chuẩn từ năm 2021. Trong sự kiện ra mắt, đại diện thương hiệu nhấn mạnh nữ ca sĩ hội tụ đủ yếu tố đơn vị cần. Cô là một nữ ca sĩ, bà mẹ tự tin, năng động và luôn biết chăm sóc bản thân.

