Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên

Từ tuần tin thuộc Trung ương Đoàn, Thanh Niên trở thành một trong những tờ báo chính trị - xã hội lớn được phát hành rộng rãi, sau 4 thập kỷ hình thành và phát triển.

Ngày 5/1, tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhắc lại bối cảnh năm 1985, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước thời khắc bản lề khi đất nước chuẩn bị bước vào công cuộc Đổi mới. Khi đó, ý tưởng về một tờ báo dành cho người trẻ cũng được hình thành, dẫn đến sự ra đời của báo vào ngày 3/1/1986.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (giữa) trao bằng khen cho báo Thanh Niên. Ảnh: Độc Lập

Từ bản tin đầu dưới tên gọi Tuần tin Thanh Niên, phát hành mỗi tuần một kỳ, báo dần phát triển với các số phát hành mỗi ngày. Sau 4 thập kỷ, giờ đây Thanh Niên không chỉ phương tiện truyền thông dành cho người trẻ mà còn là tờ báo chính trị - xã hội phát hành rộng rãi cả trong và ngoài nước. Báo có hệ sinh thái đa dạng như nhật báo, online và trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho hay báo hiện có độ phủ rộng, là nền tảng quan trọng để làm tốt chức năng tuyên truyền, thông tin, giáo dục, định hướng lý tưởng, lối sống tích cực cho người trẻ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. Báo cũng quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Dịp này, Báo Thanh Niên nhận bằng khen từ nhiều bộ, ban, ngành như: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Văn phòng Quốc hội... Bên cạnh đó, báo được nhiều địa phương tặng bằng khen do có những đóng góp trong tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội hướng về cộng đồng.

Giang Anh