Báo Tây Ban Nha: 'Ronaldo muốn rời Al-Nassr'

Theo tờ El Nacional, Cristiano Ronaldo muốn trở về châu Âu sau năm tháng thi đấu tại Arab Saudi.

Tiển đạo Bồ Đào Nha đang có mức thu nhập khoảng 200 triệu USD mỗi năm tại Al-Nassr, trong đó có 75 triệu USD thù lao thi đấu, phần còn lại đến từ bản quyền hình ảnh, hợp đồng thương mại và vai trò đại sứ của anh. Thỏa thuận này giúp Ronaldo trở thành cầu thủ có mức đãi ngộ cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, thu nhập khủng không khiến Ronaldo hài lòng với cuộc sống hiện tại. Theo El Nacional, Ronaldo đang có cơ hội trở lại Real theo lời mời của Chủ tịch Florentino Perez.

Ronaldo có thể trở lại châu Âu sau vài tháng thi đấu tại Arab Saudi. Ảnh: AFP

"Florentino Perez đảm bảo với Ronaldo rằng sẽ không thiếu việc cho anh ấy tại Santiago Bernabeu. Nhưng tất nhiên, Ronaldo sẽ không trở lại trên tư cách cầu thủ. Vì Perez cho rằng Ronaldo không còn thích hợp với vai trò đó", tờ báo Tây Ban Nha viết.

Ngoài ra, Newcastle cũng là điểm đến tiềm năng với Ronaldo. Đầu năm nay, Marca đưa tin hợp đồng của Ronaldo với Al-Nassr có điều khoản cho phép anh chuyển đến Newcastle nếu CLB này giành suất dự Champions League mùa tới. Hiện, CLB Anh thuộc quyền sở hữu của Quỹ đầu tư công Arab Saudi.

Ronaldo là chân sút số một trong lịch sử Champions League và được cho là muốn bảo vệ vị thế này bằng mọi giá. Anh chưa chắc giúp Newcastle cải thiện chuyên môn, nhưng sự có mặt của siêu sao 38 tuổi có thể thúc đẩy nguyện vọng đăng cai World Cup 2030 của Newcastle trên tư cách đại sứ.

Tin đồn Ronaldo muốn trở lại châu Âu không phải không có cơ sở. Dù ghi 12 bàn sau 15 trận khoác áo Al-Nassr trên mọi đấu trường, anh và bạn gái Georgina Rodriguez đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống tại Saudi Arabia.

Hôm 19/4, sau trận thua Al-Hilal ở vòng 25 Saudi Pro League, Ronaldo thể hiện hành động khiếm nhã khi nghe CĐV hô Lionel Messi. Chừng chín ngày sau, Al-Nassr thua Al Wehda 0-1 và bị loại ở bán kết King Cup. Trước đó, Ronaldo và đồng đội cũng thua Al Ittihad 1-3 ở bán kết Siêu Cup Arab Saudi hôm 26/1. Tại Saudi Pro League, Al-Nassr hiện xếp thứ hai, với 53 điểm sau 24 trận, kém đội dẫn đầu Al Ittihad ba điểm và chơi nhiều hơn một trận. Nếu không giành được Saudi Pro League, Al Nassr sẽ lỡ tấm vé cuối cùng dự AFC Champions League.

Vĩnh San (theo Four Four Two)