Bão Tapah mạnh lên cấp 11, sắp vào Trung Quốc

Sáng nay, bão Tapah sẽ vào Trung Quốc với sức gió khoảng cấp 10-11, đi sâu vào nước này và ít khả năng ảnh hưởng đến vùng núi Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, tâm bão trên vùng biển tây bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 117 km/h, cấp 10-11, giật cấp 13 và đang theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Sáng nay, bão sẽ vào đất liền Trung Quốc, đến 16h trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10. Bão sau đó đi sâu vào nội địa Trung Quốc, chếch hướng tây bắc và suy yếu dần.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển tây bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Tapah lúc 4h sáng nay. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cho biết bão đang ở giai đoạn mạnh nhất trước khi đổ bộ đất liền Trung Quốc với sức gió 110 km/h. Tuy nhiên, dự báo hướng đi trong đất liền Trung Quốc đang chếch lên phía bắc nhiều hơn so với hôm qua nên khả năng mưa lớn ở vùng núi phía bắc Việt Nam sẽ ít hơn.

Cơ quan khí tượng Việt Nam hôm nay cũng thay đổi dự báo về lượng mưa. Các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện giông, lốc và gió giật mạnh.

Trước đó cơ quan này nhận định từ chiều và đêm 9/9, Bắc Bộ sẽ có mưa diện rộng. Vùng núi và trung du có khả năng hứng đợt mưa lớn, lượng phổ biến 70-150 mm, nhiều nơi trên 300 mm. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100 mm trong ba giờ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra khu vực nguy cơ cao để chủ động di dời dân. Các lực lượng tổ chức canh gác, không cho người và phương tiện qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu khi không bảo đảm an toàn; đồng thời rà soát công trình trọng yếu, đảm bảo an toàn đê điều, sẵn sàng phương án tiêu úng, cứu hộ.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 7 cơn bão. Gần nhất, bão số 6 Nongfa đổ bộ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với cường độ yếu, ít gây thiệt hại. Trước đó, bão số 5 Kajiki tràn vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh ngày 25/8 khiến 9 người chết, mất tích; 77 người bị thương; hơn 38.600 nhà tốc mái, 510 nhà sập; tổng thiệt hại kinh tế khoảng 2.900 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể đón thêm 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam. Không khí lạnh được dự báo đến sớm, mưa lũ cuối năm có thể diễn biến phức tạp.

Gia Chính