Bảo tàng Trường Sa khởi công dịp 30/4

Khánh HòaBảo tàng Trường Sa tại Cam Lâm sẽ khởi công ngày 29/4, hướng ra Biển Đông, dự kiến hoàn thành quý I/2028.

Ngày 22/4, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết công trình được khởi công nhân kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Dự án do doanh nghiệp tài trợ 100%, sau đó bàn giao cho tỉnh quản lý.

Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa. Đồ họa: Huni Architectes

Bảo tàng xây dựng trên khu đất 1,71 ha tại xã Cam Lâm, phía đông giáp vịnh Cam Ranh, phía tây giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và đường Nguyễn Tất Thành, hai phía còn lại giáp khu du lịch.

Công trình có diện tích sàn khoảng 3.873 m2, gồm 3 tầng nổi và một tầng hầm. Kiến trúc gồm ba nhánh vươn từ đất liền ra Trường Sa, sử dụng vật liệu gạch bê tông đỏ, họa tiết san hô, tái hiện các câu chuyện lịch sử, tôn vinh tinh thần dân tộc.

Khối trung tâm được thiết kế mềm mại, uốn lượn theo cảm hứng địa hình và dòng chảy không gian.

Bên trong Bảo tàng Trường Sa. Đồ họa: Huni Architectes

Hiện Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã khảo sát, lập danh mục sưu tầm hơn 1.150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật cho giai đoạn đầu. Sau khi hoàn thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức trưng bày, quản lý và khai thác.

Bùi Toàn