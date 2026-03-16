'Bảo tàng sống' ở Fukushima nơi xảy ra động đất sóng thần 15 năm trước

Vị trí của trường và bờ biển, nơi cơn sóng thần được coi là lớn nhất thế giới ập vào trực tiếp.

Thảm hoạ đã cướp đi sinh mạng hơn 120 người và nhiều người mất tích. Tổng cộng có 402 ngôi nhà bị phá hủy. Toàn bộ nơi trú ngụ của nhiều người dân biến mất vĩnh viễn. Khi lực lượng cứu hộ và cứu nạn được phép quay trở lại khu vực, nhiều ngôi nhà và tòa nhà đã bắt đầu bị phá dỡ như một phần của nỗ lực khử nhiễm.

"15 năm qua, cuộc sống đã trở lại bình thường. Đến đây, du khách sẽ hiểu người dân Nhật Bản nói chung và Fukushima nói riêng vượt qua thảm họa thế nào. Nhiều người gọi nơi này là một phép màu", hướng dẫn viên du lịch bảo tàng cho biết.