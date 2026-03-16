'Bảo tàng sống' ở Fukushima nơi xảy ra động đất sóng thần 15 năm trước

Trường tiểu học Ukedo nằm ở thị trấn Namie, tỉnh Fukushima (vùng Tohoku, cách thủ đô Tokyo gần 300 km về phía bắc). Nhiều lớp học có học sinh khi trận động đất xảy ra lúc 14h46 ngày 11/3/2011. Vài phút sau, cảnh báo sóng thần được đưa ra. Nhân viên nhà trường kêu gọi học sinh sơ tán ngay lập tức đến núi Ohirayama, cách trường khoảng 1,5 km.
Khi sóng thần ập đến khoảng 40 phút sau trận động đất, tất cả học sinh và nhân viên đã sơ tán an toàn. Trường học nằm cách biển 300 m, đã bị thiệt hại nặng nề do trận động đất và sóng thần, cũng như hầu hết thị trấn Namie.
Vị trí của trường và bờ biển, nơi cơn sóng thần được coi là lớn nhất thế giới ập vào trực tiếp.
Thảm hoạ đã cướp đi sinh mạng hơn 120 người và nhiều người mất tích. Tổng cộng có 402 ngôi nhà bị phá hủy. Toàn bộ nơi trú ngụ của nhiều người dân biến mất vĩnh viễn. Khi lực lượng cứu hộ và cứu nạn được phép quay trở lại khu vực, nhiều ngôi nhà và tòa nhà đã bắt đầu bị phá dỡ như một phần của nỗ lực khử nhiễm.
"15 năm qua, cuộc sống đã trở lại bình thường. Đến đây, du khách sẽ hiểu người dân Nhật Bản nói chung và Fukushima nói riêng vượt qua thảm họa thế nào. Nhiều người gọi nơi này là một phép màu", hướng dẫn viên du lịch bảo tàng cho biết.
Ở lối vào, du khách quét mã QR để truy cập bản dịch tiếng Anh của từng bảng giải thích khi đi qua sân trường.
Thị trấn Namie bị phong tỏa đến ngày 31/3/2017. Ngôi trường Ukedo bị hư hại nặng nề nhưng không sập. Trong những năm tiếp theo, nơi này được bảo tồn như một minh chứng cho sức tàn phá của trận sóng thần.
Tháng 10/2021, trường mở cửa cho du khách tham quan, là một "bảo tàng sống" về thảm họa. Nơi đây trở thành một trong những điểm đến hàng đầu để du khách tìm hiểu về lịch sử, quá trình phục hồi của Fukushima và nghe các câu chuyện về sóng thần và tìm hiểu tầm quan trọng của việc ứng phó với thảm họa.
Du khách sẽ bắt đầu chuyến tham quan ở tầng một, nơi có triển lãm cho thấy cuộc sống ở Ukedo trước thảm họa. Cơ sở vật chất phần lớn vẫn còn nguyên vẹn sau thảm họa, cùng với các mảnh vỡ, sàn nhà và trần nhà bong tróc, mảnh vụn, đồ đạc bị đổ và các vật dụng khác.
Sau khi đi bộ xung quanh tầng một, du khách sẽ lên tầng hai. Tại đây có các sa bàn về khu vực, mô hình thị trấn để hiểu rõ hơn bối cảnh xảy ra thảm họa.
Tầng hai còn có tấm bảng với những lời nhắn nhủ động viên từ các nhân viên cứu hộ. Một số người dân trở về nhà có ghé thăm trường và hồi đáp lời nhắn. Bảng đen và các lời nhắn vẫn đang được lưu giữ và trưng bày tại trường đến ngày nay.
Những thước phim ghi lại thời điểm thảm họa xảy ra bên trong bảo tàng. Video: Linh Hương
Bài và ảnh: Linh Hương