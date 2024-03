Bảo tàng Mỹ mở triển lãm siêu xe của James Bond

Nhiều siêu xe và phương tiện di chuyển từng xuất hiện trong loạt phim "James Bond" được trưng bày ở triển lãm "Bond in Motion".

Theo Hollywood Reporter, sự kiện diễn ra từ ngày 1/3 đến tháng 4/2025 tại bảo tàng Gián điệp quốc tế ở Washington, kỷ niệm 60 năm biểu tượng xe của James Bond ra đời, tính từ chiếc Aston Martin DB5 huyền thoại năm 1964.

Trailer triển lãm "Bond in Motion" Trailer triển lãm "Bond in Motion". Video: International Spy Museum

Công chúng được dịp khám phá di sản của ngành gián điệp toàn cầu, đồng thời tìm hiểu lịch sử hoạt động của lĩnh vực tình báo. Do cùng tính chất nghề nghiệp, các phương tiện đi lại, siêu xe tối tân của điệp viên hư cấu trứ danh - James Bond - được trưng bày tại đây.

Khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều mẫu xe huyền thoại của điệp viên 007 từng xuất hiện trong sáu thập niên, gồm: Aston Martin tàng hình (Die Another Day - 2002), BMW 750iL điều khiển từ xa (Tomorrow Never Dies - 1997), BMW Z8 trang bị tên lửa đất đối không (The World is Not Enough - 1999), siêu xe mang tính biểu tượng Aston Martin DB5 (Godfinger - 1964).

Diễn viên Sean Connery bên chiếc xe Aston Martin DB5 trong phim "Godfinger" (1964). Ảnh: Everett Collection

Bên cạnh đó, du khách có thể ngắm trực tiếp các phương tiện di chuyển ít phổ biến hơn của James Bonds như xe trượt tuyết (Die Another Day), chiếc Bajaj RE (xe Tuk-tuk) (Octopussy), phi thuyền (Moonracker) và tàu ngầm (Diamonds are Forerves).

Buổi triển lãm có 17 hiện vật, phần lớn thuộc về Tổ chức phi lợi nhuận The Ian Fleming (đặt tên theo cha đẻ tác phẩm). Một số khác do công ty sản xuất phim EON Productions - đơn vị làm phim James Bond - cung cấp.

Hollywood Reporter nhận xét một trong những điều làm buổi triển lãm thú vị là mối liên hệ giữa các thiết bị, nhiệm vụ trong phim với giới tình báo ngoài đời. Để làm rõ sự liên kết, các quản lý của bảo tàng đã nhờ chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ. Jonna Mendez, thành viên sáng lập Ban cố vấn bảo tàng gián điệp và cựu chiến binh của Cơ quan tình báo Mỹ, cho biết nhân vật Q (điệp viên công nghệ cao trong loạt tác phẩm James Bond) có thật, đó là người của Văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại CIA.

Bà cũng kể về những nhiệm vụ không tưởng của mình và đồng đội. Họ thu thập các cuộc đối thoại bằng thiết bị ghi âm ẩn; bảo mật tư liệu hình ảnh từ camera trong nút áo khoác, nắp bút và bụng bầu giả; hợp tác với các nhà ảo thuật, chuyên gia trong lĩnh vực đánh lạc hướng. "Chúng tôi rất hứng thú với thuyết đồ vật biến mất, hoặc khiến mọi người bối rối về những điều đã thấy", bà nói thêm.

Chiếc Aston Martin DB5 tại triển lãm. Ảnh: International Spy Museum

Theo Hollywood Reporter, phương tiện di chuyển đóng vai trò quan trọng nhất trong giới tình báo. Mendez miêu tả cơ chế hoạt động của những chiếc xe giống phim điệp viên, chúng có khả năng thay biển số nhanh, giấu không gian bên trong, thay đổi diện mạo bằng một nút nhấn, thậm chí có cả giường âm tường trong xe. Bà còn tiết lộ một chiếc xe tải hoặc xe thùng có thể giấu ôtô bên trong.

Ngoài ra, Mendez - người đã giữ bí mật nghề nghiệp suốt 27 năm - cho biết điểm cốt lõi làm nên sự khác biệt giữa phim 007 và CIA là tổ chức Mỹ hiếm khi sử dụng vũ khí. "Chúng tôi không gắn súng trên nóc xe. Các thành viên thường nói một khi súng nổ, việc tình báo sẽ không còn".

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter)