Bảo tàng Louvre mở cửa lại sau vụ cướp táo tợn

PhápBảo tàng Louvre, nơi vừa xảy ra vụ cướp số trang sức trị giá hơn 100 triệu USD, mở cửa lại sau ba ngày đóng cửa.

Hàng trăm người xếp hàng trước cổng bảo tàng Louvre sáng 22/10, khi rào chắn bao quanh được dỡ bỏ. Bảo tàng mở cửa lúc 9h theo thường lệ.

"Chúng tôi đã thực sự hy vọng bảo tàng sẽ mở cửa. Chúng tôi đã đặt vé tham quan từ trước cho hôm nay và không còn cơ hội nào khác để đến", Fanny, du khách đi từ miền nam nước Pháp tới Paris cùng con gái, nói.

Các điểm tham quan nổi bật khác của bảo tàng Louvre, từ Tượng thần Vệ nữ thành Milo đến Tượng thần Chiến thắng Samothrace, cũng mở cửa trở lại.

Bảo tàng Louvre là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua của thủ đô nước Pháp, thu hút gần 9 triệu lượt khách năm ngoái, trong đó 80% là khách nước ngoài.

Du khách xếp hàng vào bảo tàng Louvre, Paris, sáng 22/10. Ảnh: AP

Vụ cướp xảy ra hôm 19/10 đã thiệt hại khoảng 102 triệu USD. Nhóm cướp lấy đi 8 món đồ, trong đó có vòng cổ ngọc lục bảo và kim cương mà Hoàng đế Napoleon I tặng cho vợ là Hoàng hậu Marie-Louise và một chiếc vương miện từng thuộc về Hoàng hậu Eugenie được đính gần 2.000 viên kim cương.

Vụ trộm làm dấy lên tranh cãi về công tác an ninh tại các bảo tàng Pháp, sau khi hai bảo tàng khác cũng bị tấn công tháng trước. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez ngày 22/10 cho biết cuộc điều tra "đang tiến triển" và "hơn 100 điều tra viên" đã được huy động.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm", ông nói.

Giám đốc bảo tàng Laurence des Cars không đưa ra bình luận nào từ khi xảy ra vụ trộm. Bà Des Cars, người phụ nữ đầu tiên điều hành Louvre, sẽ ra điều trần trước Ủy ban Văn hóa Thượng viện vào chiều 22/10.

Hồng Hạnh (Theo AFP)