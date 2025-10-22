Bảo tàng Louvre mất lượng trang sức hơn 100 triệu USD

Công tố viên Pháp cho biết nhóm cướp lấy đi lượng trang sức trị giá hơn 100 triệu USD tại bảo tàng Louvre trong vòng 7 phút.

"Người phụ trách bảo tàng Louvre ước tính thiệt hại lên tới 88 triệu euro (khoảng 102 triệu USD). Tuy nhiên, di sản lịch sử của Pháp chịu tổn thất lớn hơn", công tố viên Paris Laure Beccuau ngày 21/10 thông báo. "Nhóm cướp sẽ không thể hưởng trọn món lợi này nếu chúng có ý tưởng tồi tệ về việc nấu chảy những món trang sức lấy được".

Các điều tra viên đang truy tìm thủ phạm vụ trộm ngày 19/10, dựa trên suy luận rằng nhóm tội phạm có tổ chức dùng thang nâng trên xe tải để đột nhập bảo tàng Louvre, sau đó đánh rơi một vương miện nạm kim cương khi tìm đường tẩu thoát. Những người này mặc áo phản quang để ngụy trang thành công nhân xây dựng.

Trong số các món trang sức mà nhóm này lấy đi có một chiếc vòng cổ với ngọc lục bảo và kim cương mà Hoàng đế Napoleon tặng cho vợ ông là Marie-Louise, cùng một vương miện của Hoàng hậu Eugenie được đính gần 2.000 viên kim cương.

Sân trong bảo tàng Louvre tại Paris, Pháp ngày 20/10. Ảnh: AFP

Theo công tố viên Beccuau, có 4 người liên quan tới vụ trộm và chuyên gia đang phân tích dấu vân tay tìm thấy ở hiện trường. Các thám tử đang xem xét kỹ lưỡng video trích xuất từ camera quanh bảo tàng và những tuyến đường chính để truy vết nhóm cướp đã dùng xe tay ga để chạy trốn.

Laurence des Cars, giám đốc bảo tàng Louvre từ năm 2021, dự kiến ra điều trần trước Ủy ban Văn hóa của thượng viện Pháp trong ngày 22/10.

Vụ trộm khơi lại tranh cãi về tình trạng thiếu an ninh tại các bảo tàng Pháp. Đánh giá của Cơ quan Kiểm toán Tối cao Pháp trong giai đoạn 2019-2024 cho rằng việc nâng cấp an ninh tại bảo tàng Louvre "bị chậm trễ kéo dài", chỉ 1/4 số cửa ra vào có camera giám sát.

Trong khi đó, bảo tàng Louvre cho biết các tủ trưng bày trang sức không phải loại dễ bị phá vỡ, chúng được lắp đặt vào năm 2019 và thể hiện cải thiện đáng kể về mặt an ninh.

Vào tháng 9, một nhóm tội phạm đột nhập bảo tàng lịch sử tự nhiên Paris, lấy đi những thỏi vàng trị giá 1,5 triệu USD. Giới chức Pháp ngày 21/10 cho biết một phụ nữ Trung Quốc 24 tuổi bị bắt tại Barcelona, Tây Ban Nha khi cố gắng tìm cách tẩu tán gần một kg vàng đã nung chảy.

Cũng trong tháng trước, những tên trộm lấy đi hai chiếc đĩa và một chiếc bình trị giá khoảng 7,6 triệu USD tại một bảo tàng ở trung tâm thành phố Limoges, miền trung nước Pháp.

