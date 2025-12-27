ParisBảo tàng Louvre lắp song sắt bảo vệ cửa sổ phòng trưng bày nơi xảy ra vụ trộm số trang sức trị giá 102 triệu USD hai tháng trước.

Theo Artnet hôm 23/12, bảo tàng đóng cửa cả ngày để tăng cường an ninh. Các công nhân làm việc từ lúc bình minh, dùng xe nâng để tiếp cận cửa sổ phòng trưng bày Apollo - lối vào của những tên trộm "khoắng" nữ trang hoàng gia Pháp hôm 19/10. Lúc ấy, chúng dùng xe tải có thang để leo lên ban công tầng hai, phá cửa sổ rồi chui vào bên trong. Vụ cướp diễn ra trong khoảng bảy phút giữa ban ngày.

Bảo tàng Louvre lắp song sắt khu vực bị trộm Đội ngũ công nhân lắp song sắt bên ngoài phòng Apollo sáng 23/12. Video: X/@MuseeLouvre

Trên X, đại diện Louvre thông báo một số biện pháp bảo an khác, bao gồm thành lập chốt tiền phương lưu động của cảnh sát trước khu vực kim tự tháp bằng kính từ ngày 19/10. Họ cũng đặt các thiết bị hạn chế xâm nhập dọc đại lộ Quai François Mitterrand - nơi có phòng Apollo. Năm 2026, ban quản lý dự kiến lắp thêm 100 camera an ninh giám sát bên ngoài.

Việc triển khai các phương án trên thuộc giai đoạn đầu trong kế hoạch trùng tu cơ sở hạ tầng, nâng cấp an ninh trị giá 92 triệu USD của bảo tàng, do ban lãnh đạo Louvre công bố đầu tháng 11. Họ cũng tăng ngân sách đào tạo nhân viên lên 20% và thành lập một ủy ban chỉ đạo an ninh.

Theo Artnet, người dân sẽ cùng Louvre gánh vác chi phí. Từ ngày 14/1/2026, giá vé tham quan sẽ tăng 45% cho du khách không phải công dân của Liên minh châu Âu, khoảng 37 USD (hiện hơn 970.000 đồng). Nhờ đó, doanh thu bảo tàng dự kiến tăng từ 17,38 triệu USD đến 23,17 triệu USD.

Bảo tàng Louvre tăng cường các biện pháp bảo vệ sau khi vụ trộm xảy ra. Ảnh: AFP

Trang tin nhận định sau vụ trộm, bảo tàng nhận nhiều chỉ trích do công tác bảo an lỏng lẻo. Năm 2018, một cuộc kiểm toán do hãng Van Cleef & Arpels tài trợ đã cảnh báo Lourve rằng ban công phòng Apollo rất dễ bị đột nhập. Tuy nhiên, giám đốc bấy giờ - Jean-Luc Martinez - không giải quyết vấn đề. Trước khi vụ cướp xảy ra, khu vực này cũng thiếu camera.

Các cuộc điều tra gần đây cho thấy phòng điều khiển an ninh của Louvre không có đủ màn hình để theo dõi toàn bộ luồng giám sát cùng một lúc. Điều này giúp đám trộm có thêm thời gian để tẩu thoát. Sau khi những lỗ hổng bị phơi bày, chủ tịch bảo tàng - bà Laurence des Cars - xin từ chức. Tuy nhiên, hội đồng quản trị và giới chức Pháp thuyết phục bà ở lại với lý do: bà không được cung cấp đầy đủ thông tin về các thiếu sót trong công tác an ninh khi được bổ nhiệm năm 2021.

Vương miện của Hoàng hậu Eugénie - vợ của Vua Napoleon III - được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, bị nhóm trộm đánh rơi trong lúc bỏ trốn. Ảnh: Lourve

Trong một bài đăng trên X, đại diện bảo tàng cho biết Louvre đã rút kinh nghiệm từ vụ trộm, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải tạo và tăng cường bảo vệ. Hiện lực lượng chức năng Pháp bắt giữ tám kẻ tình nghi liên quan vụ án, nhưng chưa tìm thấy các tang vật.

Louvre tọa lạc tại Paris, là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới và là niềm tự hào của người dân Pháp. Ban đầu, công trình là pháo đài do vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190, trước khi trở thành nơi ở của gia đình hoàng gia từ thế kỷ 14. Vào thời vua Francis I thế kỷ 16, Louvre được cải tạo thành cung điện thời Phục hưng. Các triều đại sau đó tiếp tục mở rộng quy mô cho đến khi vua Louis XIV quyết định dời nhà đến Lâu đài Versailles năm 1682. Thời Cách mạng Pháp, Louvre trở thành bảo tàng, mở cửa vào ngày 10/8/1793.

Phương Thảo (theo Artnet)