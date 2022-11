Bao tải đựng chất nghi ma túy trôi dạt trên biển

Quảng TrịBốn ngư dân đang đánh bắt hải sản đã phát hiện một bao tải đựng 7 gói nylon màu xanh chứa tinh chất màu trắng, nghi là ma túy.

Khoảng 11h40 ngày 25/11, tại Đồn biên phòng Hải An (Hải Lăng), bốn ngư dân cùng trú thôn Đông Tân An, xã Hải An trình báo sự việc.

Ngư dân bàn giao số ma túy vớt được cho biên phòng. Ảnh: Quang Hà

Theo nhóm ngư dân, khi đang đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 4 hải lý, họ phát hiện một bao tải nổi trên biển nên vớt kiểm tra. Trong bao là 7 gói nylon màu xanh chứa tinh chất màu trắng, bên ngoài màu xanh, in chữ nước ngoài.

Nhà chức trách Quảng Trị nghi đây là các bao ma túy, đã thu hồi để xử lý.

Bảy gói nghi ma túy trôi dạt trên biển. Ảnh: Quang Hà

Trước đó, tại Quảng Nam, hôm 15/11, một bao tải màu trắng bên trong có 20 gói màu xanh (khoảng 20 kg) nghi là ma túy cũng được ngư dân phát hiện ở vùng biển xã Tam Tiến, huyện Núi Thành.

Bảy gói nilon màu xanh ghi ma túy trôi dạt trên biển Biên phòng Hải An tiếp nhận số ma túy trôi dạt ngoài biển. Video: Quang Hà

Hoàng Táo