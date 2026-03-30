Bầu trời tại khu vực ven biển Tây Australia chìm trong sắc đỏ khi bão Narelle áp sát, tạo khung cảnh nhiều người mô tả là "tận thế".

Bão Narelle đổ bộ bang Tây Australia từ ngày 27/3. Truyền thông Australia hôm nay dẫn các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại thời điểm trước khi bão đổ bộ, cho thấy bầu trời tại vịnh Cá mập chuyển màu đỏ như máu.

"Khung cảnh bên ngoài thực sự rùng rợn, mọi thứ phủ đầy bụi", trang Facebook của khu cắm trại Shark Bay Caravan Park ở Denham viết phần mô tả khi chia sẻ hình ảnh về hiện tượng này.

'Bão sắt' nhuộm đỏ bầu trời Tây Australia Bầu trời chuyển đỏ ở Denham, Tây Australia, ngày 27/3. Video: Facebook/Shark Bay Caravan Park

Kerrie Shepherd tại Denham cho biết cô chưa từng chứng kiến điều gì tương tự. "Càng về chiều, bầu trời càng ngả cam. Đến khoảng 15h30, chúng tôi bước ra ngoài và thấy khắp nơi đỏ rực, đâu đâu cũng thấy".

Nhưng nơi khác trong khu vực cũng ghi nhận bầu trời màu cam bất thường.

Bầu trời chuyển cam tại một khu vực ven biển vịnh Cá mập, ngày 27/3. Ảnh: Shark Bay News & Views

Guardian hôm nay dẫn lời Jessica Lingard, chuyên gia Cục Khí tượng Quốc gia Australia, cho biết gió mạnh và đất giàu sắt màu đỏ của khu vực đã tạo nên cảnh tượng này. Pilbara, trung tâm công nghiệp quặng sắt của nước này, cách Denham chưa đến 400 km về phía đông bắc.

"Bão Narelle cuốn theo bụi rồi quét qua khu vực", bà giải thích. "Gió mạnh, đất khô. Thời điểm đó hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng, và những người chụp ảnh đã chứng kiến tất cả".

Angus Hines, chuyên gia Cục Khí tượng Quốc gia Australia cho biết thêm hiện tượng này "đáng sợ hơn bình thường" vì mây bão quá dày đã chặn các nguồn sáng trực tiếp, khiến ánh sáng đỏ từ bụi khuếch tán đều khắp không gian như một tấm bảng đèn khổng lồ.

Bầu trời chuyển màu đỏ ở Denham, Tây Australia, ngày 27/3. Ảnh: Guardian

Khu cắm trại ở Denham sau đó cho biết bầu trời đã xanh trở lại. "Mọi thứ khác hẳn sau 48 giờ. Chúng tôi đang dọn bụi bám khắp nơi".

Bão Narelle đi vào lịch sử khi trở thành hệ thống bão đầu tiên trong hơn 20 năm đổ bộ đồng thời vào ba bang và vùng lãnh thổ của Australia. Vịnh Cá Mập đã tránh được tác động tồi tệ nhất của bão, song một số địa phương khác như Exmouth chịu thiệt hại nặng.

Đức Trung (Theo Guardian, ABC News, Fox News)