Báo săn ngăn sư tử đực giết con

KenyaMột con hướng dẫn viên ghi lại khoảnh khắc báo săn rượt đuổi sư tử đực nặng 150 kg để cứu đàn con từ vuốt kẻ săn mồi ở khu bảo tồn Maasai Mara.

Báo săn đuổi sư tử chạy thục mạng. Ảnh: mediadrumworld/Kisemei Saruni

Bất chấp chênh lệch về kích thước, báo săn cái chiến đấu với con sư tử khổng lồ đang tìm cách giết chết báo non. Con sư tử nặng gấp 3 lần báo săn đi kiếm mồi trong khu bảo tồn Maasai Mara. Báo mẹ bỏ mặc sự an nguy của bản thân để bảo toàn mạng sống cho những con non.

Đầu tiên, sư tử tìm cách tách báo mẹ ra khỏi con non. Tuy nhiên, không lâu sau báo mẹ quay lại và chủ động rượt đuổi kẻ thù, khiến sư tử đực phải rút khỏi bãi cỏ. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nó ngồi cạnh 3 con báo non và chăm chú theo dõi động tĩnh ở xung quanh.

Hướng dẫn viên 35 tuổi Kisemei Saruni chứng kiến cuộc đụng độ từ khoảng cách 130 m. "Sư tử đang đi dạo quanh lãnh thổ của nó thì trông thấy báo mẹ và đàn con. Nó chạy thẳng tới chỗ bầy báo non. Đầu tiên báo mẹ đầu hàng và bỏ chạy, nhưng giữa chừng nó đổi ý và đuổi ngược sư tử", Saruni kể lại.

Báo săn là động vật nhanh nhất hành tinh, có thể tăng tốc nhanh hơn cả xe thể thao. Do tốc độ của báo săn, mỗi cuộc rượt đuổi thường kéo dài chưa đến một phút vì chúng có khả năng chạy quãng đường 300 m. Báo săn cái sống đơn độc và nuôi con non một mình. Chúng thường giấu đàn con trong hang vào ban ngày trước khi dạy chúng kỹ năng cần thiết như săn mồi.

An Khang (Theo Daily Star)