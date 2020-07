Báo săn mẹ bắt linh dương để đàn con tập săn mồi

KenyaÝ định dạy con đi săn của báo mẹ không thành công khi những con báo non chỉ mải nô đùa với linh dương impala mới chào đời.

Báo săn non chạy nhảy cùng linh dương trên đồng cỏ. Ảnh: Fox.

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Kurt Mueller ghi hình bầy báo săn chạy nhảy và nô đùa với một con linh dương impala non trong khu bảo tồn Olare Motorogi ở Kenya. Theo Mueller, báo săn cái tách linh dương non ra khỏi mẹ, sử dụng nó làm bài học săn mồi cho đàn con. Tuy nhiên, những con báo săn non vẫn chưa có bản năng giết mồi.

"Chúng tôi tình cờ gặp báo săn mẹ và ba con non vào chiều tối. Báo mẹ đã lên kế hoạch tận dụng cơ hội để giúp ba con non phát triển kỹ năng đi săn và giết mồi. Nhưng cuối cùng, báo mẹ cho phép chúng nô đùa với linh dương non", Mueller cho biết.

Đôi lúc, tương tác giữa báo săn và linh dương non trở nên căng thẳng. Không lâu sau, linh dương impala chưa đầy một ngày tuổi bắt đầu tìm kiếm chỗ ẩn nấp nhưng thất bại. Mueller và những vị khách khác cùng đoàn không rõ kết cục của linh dương non ra sao bởi đàn báo săn đưa nó vào sâu hơn trong bụi rậm.

Khu bảo tồn Olare Motorogi nằm ở Masai Mara, Kenya, được thành lập vào tháng 5/2006. Olare Motorogi là nơi ở của nhiều loài động vật khác nhau với diện tích 14.164 hecta và mật độ mèo lớn cao nhất châu Phi.

Báo săn có tên khoa học Acinonyx jubatus - một loài báo thuộc họ Mèo lớn được biết đến là loài động vật có vú nhanh nhất thế giới trên đất liền. Với hình dáng cơ thể khí động học kết hợp chân dài và cột sống linh hoạt, chúng có thể chạy nước rút với vận tốc lên tới 112 km mỗi giờ. Báo trưởng thành có chiều cao trung bình 77 cm tính đến vai, chiều dài 112 - 142 cm và nặng 34 - 64 kg.

Thức ăn chủ yếu của báo cheetah là các loài động vật nhỏ đến trung bình như linh dương, thỏ, lợn rừng và chim. Thời điểm săn mồi của báo cheetah là rạng đông và chạng vạng tối. Chúng dành nhiều thời gian để rình rập trước khi đuổi bắt con mồi. Chúng thường giấu xác con mồi sau khi đi săn để tránh sự chú ý của kền kền và linh cẩu.

An Khang (Theo Fox News)