Do chủ yếu di chuyển trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão Ragasa suy yếu nhanh hơn dự báo, khả năng tác động gió, mưa đến Việt Nam cũng giảm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 10h, khi ở vị trí cách Móng Cái (Quảng Ninh) 40 km về phía đông, bão Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9.

Chính phủ đã ban hành hai công điện ứng phó với bão. Tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Nghệ An đã cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi. 6 phường thuộc TP Móng Cái cũ và một số xã phường ở Hải Phòng hôm nay cho học sinh nghỉ học tránh bão. Vietnam Airlines và một số hãng thay đổi lịch khai thác nhiều chuyến bay tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Ragasa là cơn bão thứ 9 ở Biển Đông trong năm nay. Hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau bão tăng 8 cấp thành siêu bão và đến tối 22/9 vào Biển Đông đạt cực đại cấp 17 với sức gió 221 km/h. Ragasa vượt Yagi năm 2024 trở thành bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 70 năm qua.

Ngày 23/9, bão càn quét Đài Loan, làm vỡ hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An. Nước lũ kéo theo đất đá tràn xuống hạ lưu, cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An và gây ngập lụt ở nhiều thị trấn, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cuốn trôi xe cộ. Thống kê ban đầu 15 người chết, 17 người mất tích do lũ.

Hôm qua bão quét qua thành phố ven biển Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió 241 km/h, vượt kỷ lục 196 km/h năm 2018 của bão Mangkhut.

Cùng lúc này ở phía đông Philippines đang có bão Bualoi, khả năng vào Biển Đông trong đêm 26/9.

Gia Chính