Bão Ragasa gây gió kỷ lục ở Quảng Đông

Trung QuốcThành phố ven biển Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, ghi nhận sức gió mạnh nhất từ trước tới nay do bão Ragasa.

Bão Ragasa có sức gió đạt 241 km/h tại Thái Sơn, Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào trưa nay, vượt qua kỷ lục sức gió 196 km/h trong cơn bão Mangkhut năm 2018.

Thành phố ven biển tỉnh Quảng Đông dự kiến hứng chịu thêm gió mạnh và mưa lớn do bão Ragasa, sẽ đổ bộ trong hôm nay. Chính quyền Giang Môn đăng trên WeChat cho biết thành phố đã bước vào giai đoạn quan trọng và căng thẳng nhất trong công tác ứng phó bão.

Cây đổ do ảnh hưởng từ bão Ragasa ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 24/9. Ảnh: Reuters

Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 23/9 cho các doanh nghiệp, trường học tạm dừng hoạt động để chuẩn bị ứng phó với bão Ragasa. Tới chiều nay, chính quyền thành phố đã chấm dứt lệnh này.

"Bão Ragasa đang dần suy yếu và di chuyển ra khỏi thành phố của chúng ta", cơ quan phòng chống thiên tai Thâm Quyến ra tuyên bố, đồng thời hạ cấp cảnh báo bão từ đỏ, mức cao nhất, xuống vàng.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc trước đó dự báo cơn bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa thành phố Thái Sơn và Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Mưa lớn đang diễn ra ở hầu hết các khu vực tỉnh Quảng Đông và tỉnh Phúc Kiến lân cận.

Bão Ragasa trước đó càn quét Đài Loan, gây mưa lớn làm vỡ hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An. Nước lũ kéo theo đất đá tràn xuống hạ lưu, cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An và gây ngập lụt ở nhiều thị trấn, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cuốn trôi xe cộ. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết 15 người tử vong và 17 người mất tích do lũ.

Theo dự báo, miền nam Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa lớn và gió mạnh do bão tới ngày 26/9, trong đó nhiều khu vực thuộc đồng bằng Châu Giang và ven biển Quảng Đông có thể ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.

Ngọc Ánh (Theo BBC, AP, Reuters)