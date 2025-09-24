Bão Ragasa còn cấp 12, đêm nay vào vịnh Bắc Bộ

Hôm nay, bão Ragasa đã giảm 4 cấp, từ siêu bão xuống còn cấp 12, do đi sâu vào đất liền Trung Quốc cũng như tương tác với áp cao lục địa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h, bão đang ở tỉnh Quảng Đông, chuẩn bị qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Trong đêm nay bão đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 7h ngày mai, bão cách Móng Cái 100 km/h về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11, giữ tốc độ nhưng chuyển hướng tây.

Sau đó, bão đi vào khu vực Móng Cái rồi đi sâu vào đất liền. Đến 19h, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão ở Đông Bắc Bộ. Những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi tiếp hướng tây và suy yếu thành vùng áp thấp ở Tây Bắc Bộ.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Ragasa, tối 24/9. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết, hiện bão đang ở phía bắc bán đảo Lôi Châu với sức gió 144 km/h, ngày mai bão sẽ vào Quảng Ninh với sức gió 72 km/h. Đài Hong Kong thì cho rằng bão đang mạnh 155 km/h, khi vào đất liền gần tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) sức gió khoảng 65 km/h.

Cơ quan khí tượng đã nâng cảnh báo lượng mưa thêm 50 mm so với chiều nay. Cụ thể, từ đêm nay đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày mai đến 27/9, các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động hai, ba; sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động một, hai, có sông trên báo động hai.

Về gió vùng biển tây bắc Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6-8 m. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-8, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-4 m.

Trên đất liền từ gần sáng mai, ven biển Quảng Ninh - Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Cấp bão và mức độ ảnh hưởng. Đồ họa: Hoàng Khánh

Để ứng phó với bão Ragasa, Chính phủ đã ban hành hai công điện. Tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi từ 12h ngày 24/9, đồng thời kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn trú tránh bão Ragasa.

Bão Ragasa trước đó càn quét Đài Loan, gây mưa lớn làm vỡ hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An. Nước lũ kéo theo đất đá tràn xuống hạ lưu, cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An và gây ngập lụt ở nhiều thị trấn, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cuốn trôi xe cộ.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết 15 người tử vong và 17 người mất tích do lũ. Sau đó, bão quét qua thành phố ven biển Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió 241 km/h, vượt qua kỷ lục 196 km/h năm 2018 của bão Mangkhut.

Gia Chính