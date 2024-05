Báo quốc tế khen đầm Công Trí ở Cannes

Tạp chí Harper's Bazaar, trang E! News của Mỹ chọn đầm Công Trí vào nhóm trang phục đẹp ở liên hoan phim tại Pháp.

Joey King diện đầm Công Trí ở Cannes 2024 Joey King diện đầm Công Trí ở Liên hoan phim Cannes. Video: Instagram Jaredengstudios

Trong lần đầu tới Cannes hôm 24/5, Joey King đặt Công Trí thiết kế riêng bộ đầm trong suốt màu xanh dương để tham dự buổi chiếu The Most Precious of Cargoes. Nhiều tờ báo khen ngợi màn ra mắt của cô quyến rũ và ấn tượng.

Tờ People nhận xét thiết kế corset của Công Trí đẹp và táo bạo. Tạp chí Harper's Bazaar và trang E! News xếp đầm vào nhóm trang phục đẹp ở sự kiện. Thiết kế của Công Trí cũng xuất hiện trong danh sách những bộ cánh ấn tượng và táo bạo của trang Business Insider.

Trên trang cá nhân, Joey King thể hiện sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến nhà thiết kế. "Cảm ơn Công Trí vì chiếc đầm làm riêng này. Tôi thấy mình quyến rũ như công chúa", cô viết.

Bộ đầm của Công Trí làm riêng cho Joey King. Ảnh: Instagram Joey King

Công Trí nói về ý tưởng thực hiện: "Bộ đầm lấy cảm hứng từ dòng nước mềm mại mơn trớn trên làn da người mặc, che phủ nhưng vẫn đủ để tạo những khoảng hở hút mắt". Theo mong muốn của Joey King, anh sử dụng chất liệu chiffon cao cấp, đính pha lê Swarovski tại vòng eo. Kết cấu corset được bổ sung nhằm tôn dáng triệt để cho người mặc. Nữ diễn viên 24 tuổi hoàn thiện vẻ ngoài với giày cao gót buộc dây của Gianvito Rossi và trang sức hiệu Gabriel & Co.

Joey King sinh năm 1999 ở Los Angeles, diễn xuất từ năm bốn tuổi. Trong 18 năm sự nghiệp, cô nhận được nhiều giải thưởng uy tín tại Kid's Choice Award 2019, People's Choice Award 2020. Người đẹp từng nhận đề cử Emmy và Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Các tác phẩm nổi tiếng cô đóng gồm: The Kissing Booth, The Conjuring, White House Down, Bullet Train.

Công Trí, 45 tuổi, là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Từ đầu năm tới nay, nhiều ngôi sao diện trang phục anh thiết kế, như minh tinh Gwyneth Paltrow, "công chúa tuyết" Eileen Gu. Trước đó, anh chinh phục loạt sao như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya, Rihanna.

Ý Ly