Bao Phương Vinh ra quân ở World Cup Gwangju hôm nay

Hàn QuốcBao Phương Vinh đại chiến cùng hai cơ thủ đồng hương Việt Nam ở vòng loại cuối hôm nay, để tìm vé vào vòng chính World Cup Billiards 3C.

World Cup Billiards 3C chặng Gwangju diễn ra từ ngày 3 đến 9/11. Việt Nam tham dự với 19 cơ thủ, trong đó có những tên tuổi như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái hay Nguyễn Trần Thanh Tự...

Cơ thủ Bao Phương Vinh sẽ ra quân World Cup Billiard Carom 3 băng chặng Gwangju, Hàn Quốc hôm nay 6/11. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi các đồng hương phải thi đấu từ vòng loại, Quyết Chiến và Thanh Lực được đặc cách vào vòng chính (vòng 32 cơ thủ), do nằm trong top 14 trên bảng thứ tự của hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB).

Sau hai vòng loại đầu, Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long và Lê Thành Tiến giành quyền đi tiếp.

Ở vòng loại cuối hôm nay, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Đào Văn Ly mới xuất trận. Trong đó, tại bảng A, Phương Vinh rơi vào tình cảnh "huynh đệ tương tàn" với Thành Tiến và Hoàn Tất. Hồng Thái ở bảng C cùng David Pennor (Thụy Điển) và Huberney Catano (Colombia). Đào Ly ở bảng G cùng cao thủ từng bảy lần vô địch thế giới Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển) và Jeong Sung Il (Hàn Quốc). Chí Long ở bảng J với Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ) và Costa Manuel (Bồ Đào Nha), còn Thanh Tự nằm bảng K với Sergio Jimenez (Tây Ban Nha) và Yavuz Tarik (Thổ Nhĩ Kỳ).

Các trận vòng loại thi đấu đồng cơ 40 điểm. 12 tay cơ đứng đầu 12 bảng và 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp vào vòng 32. Các trận đấu bắt đầu lúc 9h30, giờ Hà Nội.

Đức Đồng