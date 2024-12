Bão Pabuk sẽ suy yếu trong hôm nay

Pabuk - cơn bão thứ 10 trên Biển Đông, đang mạnh cấp 8, sức gió tối đa 74 km/h, dự báo chiều nay giảm còn áp thấp nhiệt đới khi ở vùng biển Ninh Thuận - Vũng Tàu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h, tâm bão trên vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật tăng hai cấp.

Thay vì tiến sát vào bờ biển như dự báo hôm qua, hôm nay khả năng bão giữ khoảng cách và đi song song với bờ biển Nam Trung Bộ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào chiều nay khi ở vùng biển Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Bình Thuận - Bạc Liêu.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão sáng 25/12. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo hôm nay bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở vùng biển ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu. Đài Hong Kong cho rằng bão đã giảm xuống cấp áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu trong những giờ tới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, đêm qua Trung và Nam Trung Bộ đã có mưa, như Bình An (Quảng Ngãi) 41 mm, Vạn Phước (Khánh Hòa), An Toàn (Bình Định) hơn 20 mm.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Bình Định - Ninh Thuận mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Vùng biển tây nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu (gồm huyện đảo Phú Quý) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông xuất hiện 10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó các bão Prapiroon, Yagi, Soulik, Trami, Yinxing ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Mạnh nhất là bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng và ảnh hưởng 25 tỉnh thành miền Bắc, Thanh Hóa. Bão và mưa lũ, sạt lở đất sau đó làm 513 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính 84.900 tỷ đồng.

Gia Chính