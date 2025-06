Báo nước ngoài chọn ba điểm đến Việt Nam vào top Đông Nam Á

Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An và Sa Pa góp mặt trong danh sách 15 điểm đến nổi bật của Đông Nam Á do tờ Gulf News bình chọn.

Gulf News, nhật báo tiếng Anh hàng đầu Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), chọn 15 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á để gợi ý cho khách du lịch vùng Trung Đông.

Việt Nam góp 3 điểm đến gồm vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An và Sa Pa. Philippines cũng có 3 điểm du lịch nổi tiếng là Cebu, Palawan và Bico. Thái Lan có Bangkok và Chiang Mai. Các quốc gia khác trong khu vực mỗi nơi góp một.

Vịnh Hạ Long, Di sản Thiên nhiên Thế giới, được miêu tả sở hữu một cảnh biển "siêu thực" với những núi đá vôi và mặt nước biển màu xanh ngọc. Du khách được khuyên nên trải nghiệm du thuyền và chèo kayak.

Phố cổ Hội An là điểm đến hút khách quốc tế. Ảnh: Đắc Thành

Còn phố cổ Hội An là một thị trấn ven sông cổ kính, được tô điểm bởi những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu mỗi buổi tối. Ở đây có dịch vụ may quần áo đẹp và lấy nhanh. Đồ ăn đường phố ở Hội An đa dạng. Kiến trúc là sự pha trộn giữa châu Á và Pháp, được bảo tồn tốt.

Sa Pa, điểm đến còn lại của Việt Nam, nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang và nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số. Sa Pa dành cho du khách thích tận hưởng không khí mát mẻ vùng núi, khám phá bản sắc văn hóa và thực hiện những chuyến trekking ngắm nhìn toàn cảnh dãy Hoàng Liên Sơn.

Nhật báo Trung Đông coi Đông Nam Á là vùng đất chứa đựng nhiều câu chuyện huyền bí, nơi có địa hình đa dạng, và đồ ăn ngon. "Từ những ngọn núi huyền bí đến các khu chợ nhộn nhịp, góc nhỏ quyến rũ mang đến những hành trình khó quên", Gulf News viết.