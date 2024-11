Báo Nhân dân giành giải vàng giải thưởng Truyền thông châu Á

Chiến dịch tuyên truyền 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của báo Nhân dân được trao giải vàng, hạng mục Truyền thông báo in xuất sắc trong khuôn khổ giải thưởng Truyền thông châu Á.

Lễ trao giải được Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Tin tức Thế giới (WAN-IFRA) tổ chức ngày 6/11 tại Singapore.

Báo Nhân dân thực hiện chiến dịch tuyên truyền 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trong 6 tháng với ba sản phẩm chủ lực: Chuyên trang Điện Biên Phủ (dienbienphu.nhandan.vn); phụ san báo ngày số 7/5/2024; hai triển lãm tương tác chiến dịch Điện Biên Phủ tại Hà Nội và Điện Biên Phủ.

Trong đó, chuyên trang Điện Biên Phủ là cơ sở dữ liệu do báo Nhân dân và Viện Lịch sử quân đội cùng xây dựng. Tính năng nổi bật nhất là dữ liệu được phân bố theo thời gian với 56 mốc, tái hiện 56 ngày đêm, cung cấp thông tin toàn diện về chiến dịch theo từng ngày. Báo Nhân dân đã xây dựng chuyên trang bằng 6 ngôn ngữ (tiếng Việt, Anh, Trung, Nga, Pháp và Tây Ban Nha). Đây cũng là cơ sở dữ liệu quan trọng cho phụ san báo in số ngày 7/5/2024.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, đại diện báo Nhân dân nhận cúp lưu niệm tại buổi lễ trao giải. Ảnh: WAN-IFRA

Ngày 7/5/2024, đúng ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, báo Nhân dân xuất bản phụ san tương tác panorama đính kèm số báo in hàng ngày, gồm 4 trang tóm tắt diễn tiến 56 ngày đêm chiến dịch và 4 trang in toàn bộ bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ".

Bạn đọc có thể cắt, ghép thành bức tranh panorama dài tới 3,21 m và tương tác với tranh thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) hoặc quét mã QR. Công nghệ này cho phép người dùng xem bức tranh panorama động trong chiều không gian vật lý. Phụ san này tái bản ba lần với 300.000 phụ bản trong 15 ngày.

Báo Nhân dân cũng đã tổ chức hai triển lãm tương tác tại trụ sở ở 71 Hàng Trống, Hà Nội và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại TP Điện Biên Phủ. Trong một tuần, các triển lãm này đã thu hút gần 30.000 du khách, trong đó phần lớn là thanh thiếu niên.

Trước đó, với phụ san panorama chiến dịch Điện Biên Phủ, báo Nhân dân giành giải thưởng cho hạng mục Sản phẩm xuất sắc nhất dành cho độc giả trẻ, giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững 2024 (Sustainability and Print Innovation Awards), cũng do WAN-IFRA tổ chức.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhận định nhiều cơ quan báo chí Việt Nam thường bị cuốn vào sự kiện thời sự mỗi ngày và chưa dành thời gian phù hợp cho việc thiết kế chiến dịch dài hơi, gây ấn tượng mạnh. "Chúng ta luôn sẵn có dữ liệu báo chí, nhưng để xây dựng những tác phẩm chất lượng với cách làm đổi mới thì vẫn cần mất nhiều thời gian cũng như ý tưởng đột phá", ông nói.

Giải thưởng quốc tế luôn là nguồn động viên lớn, nhưng theo ông Minh tác động của tuyến thông tin đối với công chúng, nhất là về những sự kiện trọng đại của đất nước mới là điều quan trọng. "Chiến dịch tuyên truyền 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thực sự đã tạo ra được trải nghiệm mới mẻ, thu hút sự chú ý của độc giả, đặc biệt là người trẻ, được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao. Điều đó giúp chúng tôi nhận ra rằng mình đang đi đúng hướng trong cách làm truyền thông kiểu mới", ông Minh cho hay.

Thành lập từ năm 1948, mạng lưới của WAN-IFRA đến nay gồm 3.000 cơ quan xuất bản tin tức và công nghệ, cùng 60 hiệp hội báo chí thành viên ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. WAN-IFRA có trụ sở ở Pháp và Đức, cùng văn phòng ở Singapore, Ấn Độ và Mexico.

70 năm trước, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, chìa khóa bảo vệ Thượng Lào, hút quân chủ lực của Việt Minh về tiêu diệt. Điện Biên Phủ trở thành điểm hẹn cho trận công kiên cuối cùng kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp, buộc Pháp ngồi vào bàn đàm phán ở hội nghị Geneve.

Xuân Hoa