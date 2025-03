Bào ngư Việt giá rẻ hút khách

Bào ngư Việt hàng tươi sống hoặc cấp đông đang hút khách thời gian gần đây do giá rẻ, chỉ 10.000 đồng một con.

Bào ngư lâu nay là món hải sản cao cấp, chủ yếu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Australia, giá lên tới vài triệu đồng một kg. Tuy nhiên, vài năm gần đây, hàng nội địa xuất hiện nhiều hơn trên thị trường. Mùa cao điểm thu hoạch loại hải sản này rơi vào những tháng đầu năm, nên các vựa kinh doanh bán giá rất rẻ, thu hút người tiêu dùng.

Chị Loan, khách hàng ở quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết chưa bao giờ mua được bào ngư tươi sống với giá rẻ như vậy. Hiện bào ngư kích cỡ nhỏ từ vùng biển Phan Thiết được các thương lái bán 10.000 đồng một con. Mỗi khay 20 con loại này giá khoảng 200.000 đồng.

Trước đây, bào ngư Việt khá hiếm, có lúc giá lên đến 20.000-25.000 đồng một con, tương đương 800.000 đến 1 triệu đồng một kg. "Lần đầu ăn thử thấy khá tươi ngon nên tôi đặt mua thêm 6 khay, nhưng cửa hàng báo phải chờ tuần sau mới có hàng", chị chia sẻ.

Bào ngư có kích cỡ lớn tại vựa thu mua ở Nha Trang. Ảnh: An Cảng

Ngư dân Phan Thiết và Khánh Hòa cho biết bào ngư được đánh bắt quanh năm, nhưng dồi dào nhất từ tháng 3 đến tháng 8. Khoảng thời gian này, bào ngư phát triển mạnh, thịt dày, hương vị thơm ngon và giá tốt.

Ông Nguyễn Văn Hải, ngư dân chuyên đánh bắt bào ngư ở Nha Trang cho hay, loại này thường bám vào ghềnh đá ven biển, kích thước 7-10 cm mỗi con. Loại nhỏ nhất lên đến 90 con một kg, loại trung bình 40-50 con, còn loại lớn hơn khoảng 20-30 con một kg, thịt chắc, giòn ngọt.

Tại một số cửa hàng hải sản ở TP HCM, hàng vừa về đã bán hết. Nhiều đợt khác, khách muốn mua phải chờ cả tuần do cầu vượt cung.

Hồng Anh, chủ cửa hàng tại quận Bình Thạnh, tiết lộ mỗi ngày chị có thể bán hết 500 con bào ngư. Loại nhỏ nhất 90 con một kg, chủ cửa hàng bán theo set 105.000 đồng cho 30 con, giúp khách hàng dễ dàng thưởng thức đặc sản này. Loại trung bình được bán với giá 400.000 đồng một kg.

"Ngày nào khách cũng gọi điện hỏi mua hàng nhưng không đủ cung ứng vì nhu cầu quá cao", Hồng Anh chia sẻ.

Sau khi ngư dân đánh bắt, bào ngư được chuyển ngay cho thương lái, cấp đông nên giữ được độ tươi, chất lượng đảm bảo. Theo giới kinh doanh, bào ngư Việt tuy nhỏ hơn hàng nhập khẩu nhưng tươi ngon, giá chỉ bằng một phần ba so với sản phẩm nhập từ Hàn Quốc và Australia.

Bào ngư Việt có vị ngọt tự nhiên, thịt giòn dai, giữ được độ tươi ngon khi chế biến. Hiện tại các ghe, ngư dân bán mỗi con bào ngư baby 3.000-4.000 đồng, loại trung bình và cỡ lớn 7.000-25.000 đồng.

Khay bào ngư 25 con, nặng 500 gram, được bán với giá 190.000 đồng. Ảnh: An Cảng

Tại các vùng biển như Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn và Bình Thuận, bào ngư đang vào chính vụ, sản lượng tăng so với mọi năm, giúp giá ổn định.

Chị An, chủ cửa hàng hải sản An Cảng - đầu mối thu mua ở Nha Trang, cho biết năm nay giá bào ngư giảm khoảng 10% so với năm ngoái. Mức này hạ khoảng 20-30% so với các đợt cao điểm trước Tết. Cơ sở của chị bán theo khay nửa kg, giá 190.000 đồng loại trung bình, tức 380.000 đồng một kg. "Vì giá tốt, nhiều khách đặt mua cả chục khay một lần để dành ăn dần", chị An nói.

Việc khai thác bào ngư hiện chịu sự quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ nguồn lợi hải sản. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngư dân không được đánh bắt bào ngư non dưới kích thước tối thiểu để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Để giảm áp lực khai thác tự nhiên, một số khu vực đã triển khai mô hình nuôi bào ngư. Các tiêu chuẩn bảo quản và vận chuyển cũng được áp dụng nhằm giữ nguyên chất lượng tươi ngon trước khi đến tay người tiêu dùng. Dù chưa có số liệu thống kê toàn quốc, mỗi vùng biển hàng năm khai thác và bán ra thị trường từ vài đến hàng chục tấn.

Thi Hà